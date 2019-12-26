Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 160-160,36 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavlak)Kg62,0063,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg49,5056,00Antep fıstığı (boz iç)Kg160,00160,36 Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg100,00100,00MahlepKg80,0080,00Zeytinyağı (ham) Kg7,5012,00Sumak (toz)Kg13,0013,00Nane (kuru)Kg12,0012,00Dana eti (karkas)Kg30,9731,00 MenengiçKg10,0010,00Ay çekirdeği (çiğ)Kg11,0011,00
Okuyucu Yorumları 0 yorum