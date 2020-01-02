Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 145 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg52,0060,10Antep fıstığı (kavlak)Kg50,0050,00Antep fıstığı (boz-kavlak)Kg74,3075,03Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)Kg80,0080,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg68,25100,00Antep fıstığı (boz iç)Kg130,50194,41Antep fıstığı (yeşil iç)Kg145,00145,00Antep fıstığı (meverdi)Kg135,00149,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg100,00143,25Antep fıstığı (sıra içi)Kg61,0079,00
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