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  4. Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 13:01 | Son Güncelleme

Yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 145 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 145 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg52,0060,00Antep fıstığı (kavlak)Kg50,0050,00Antep fıstığı (boz-kavlak)Kg74,3075,03Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg68,25100,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg61,0079,00Antep fıstığı (boz iç)Kg130,50194,41Antep fıstığı (yeşil iç)Kg145,00145,00Antep fıstığı (meverdi)Kg135,00149,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg100,00143,25Dana eti (karkas) Kg30,7832,50

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