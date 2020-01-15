Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 140-148 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg56,9057,33Antep fıstığı (meverdi iç)Kg140,00148,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg134,00135,00Ay çekirdeği içi Kg5,605,60Buğday Kg1,681,95Arpa Kg1,301,45Mısır Kg1,101,22Pirinç (dökme)Kg5,865,86Bulgur (köftelik)Kg2,302,97BuğdayKg1,681,95
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