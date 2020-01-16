GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığının kilogramı 130 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg50,0056,23Antep fıstığı (kavlak)Kg53,9871,19Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg114,00139,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg65,0067,50Antep fıstığı (meverdi)Kg130,00130,00Antep fıstığı (elek altı)Kg80,0081,00Zeytinyağı (ham)Kg10,0013,70Buğday Kg1,602,05Mısır Kg1,211,21Nohut (naturel)Kg3,003,10
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