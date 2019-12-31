Gaziantepli sanayiciler 2020'den umutlu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, ekonominin büyüme trendine girdiğini belirterek, bu büyüme rakamlarının dördüncü çeyrekte ve 2020 yılında da artarak devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Ünverdi, yazılı açıklamasında, ekonomide üçüncü çeyrekte başlayan büyüme trendinin yıl sonu itibarıyla devam ettiğini belirtti.

Ekonomide olumlu gelişmeler yaşandığını ifade eden Ünverdi, şöyle devam etti:

"Döviz kurundaki atakla birlikte 2019 yılına ülke olarak istediğimiz gibi başlayamasak da üçüncü çeyrekte gelen 0,9'luk büyüme ile birlikte ekonomimizin büyüme trendine geçtiğini gördük. İnşallah bu büyüme rakamlarının dördüncü çeyrekte ve 2020 yılında da artarak devam etmesini bekliyoruz. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarından gelen olumlu değerlendirmeler, büyüme rakamlarının pozitif yönde revize edilmesi ile ülkemize olan güvenin daha da artacağına inanıyorum. Faiz ve enflasyon dengesi, döviz kurunun belli bir seviyede tutulması ekonomimiz adına umut vericidir. Bu sevindirici gelişmelerle birlikte yıl sonu itibarıyla yerli otomobilimiz de büyük heyecan uyandırmış ve savunma sanayinin ardından otomotiv sektöründe de önemli bir başarıya imza atılmıştır."