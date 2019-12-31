FİNANS
  4. Gaziantepli sanayiciler 2020'den umutlu

Gaziantepli sanayiciler 2020'den umutlu

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 11:08 | Son Güncelleme

GSO Başkanı Adnan Ünverdi: - "Ekonomimizin büyüme trendine geçtiğini gördük. İnşallah bu büyüme rakamlarının dördüncü çeyrekte ve 2020 yılında da artarak devam etmesini bekliyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, ekonominin büyüme trendine girdiğini belirterek, bu büyüme rakamlarının dördüncü çeyrekte ve 2020 yılında da artarak devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Ünverdi, yazılı açıklamasında, ekonomide üçüncü çeyrekte başlayan büyüme trendinin yıl sonu itibarıyla devam ettiğini belirtti.

Ekonomide olumlu gelişmeler yaşandığını ifade eden Ünverdi, şöyle devam etti:

"Döviz kurundaki atakla birlikte 2019 yılına ülke olarak istediğimiz gibi başlayamasak da üçüncü çeyrekte gelen 0,9'luk büyüme ile birlikte ekonomimizin büyüme trendine geçtiğini gördük. İnşallah bu büyüme rakamlarının dördüncü çeyrekte ve 2020 yılında da artarak devam etmesini bekliyoruz. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarından gelen olumlu değerlendirmeler, büyüme rakamlarının pozitif yönde revize edilmesi ile ülkemize olan güvenin daha da artacağına inanıyorum. Faiz ve enflasyon dengesi, döviz kurunun belli bir seviyede tutulması ekonomimiz adına umut vericidir. Bu sevindirici gelişmelerle birlikte yıl sonu itibarıyla yerli otomobilimiz de büyük heyecan uyandırmış ve savunma sanayinin ardından otomotiv sektöründe de önemli bir başarıya imza atılmıştır."

Gaziantep'in 2019 yılında ihracatını artırarak yoluna devam ettiğini anımsatan Ünverdi, şunları kaydetti:

"Kent olarak bu süreçte aylık ve dönemsel bazda ihracatta büyük başarılara imza attık. İnşallah 2019 yıl sonunda 7 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirmiş olacağız ve 2020 yılına rekor ihracatla başlayacağız. Ülke olarak el ele verirsek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir güçlüğün olmadığını defalarca yaşadık ve gördük. Millet olarak aydınlık geleceğimiz için daha fazla kenetlenmeye, ortak hedeflere birlikte koşmaya ihtiyacımız var."

Arnavutköy'de korkutan görüntü! Cami minaresi fırtınada böyle sallandı Arnavutköy'de korkutan görüntü! Cami minaresi fırtınada böyle sallandı
Türk Telekom CEO’su ortak altyapı çağrısı yaptıTürk Telekom CEO’su ortak altyapı çağrısı yaptı
Gıdada yeni dönemGıdada yeni dönem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adnan Ünverdi Gaziantep GSO

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kritik kanun resmen yürürlükte

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kritik kanun resmen yürürlükte

Simit Sarayı’ndan iddialarla ilgili açıklama

Simit Sarayı’ndan iddialarla ilgili açıklama

Yeni rekor geldi! İşte o sayı

Yeni rekor geldi! İşte o sayı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBV ve SAS’ın Dijital Teknoloji Geliştiriciler Projesi’ne SBM’den destek

TBV ve SAS’ın Dijital Teknoloji Geliştiriciler Projesi’ne SBM’den destek

Mühendis, okuduğu haberlerden etkilenip kaz çiftliği kurdu

Mühendis, okuduğu haberlerden etkilenip kaz çiftliği kurdu

Türk Telekom CEO’su ortak altyapı çağrısı yaptı

Türk Telekom CEO’su ortak altyapı çağrısı yaptı

Gıdada yeni dönem

Gıdada yeni dönem

AİMSAD Başkanı Mustafa Erol: "2020 atılım yılımız olacak"

AİMSAD Başkanı Mustafa Erol: "2020 atılım yılımız olacak"

TÜİK - Buğday üretimi yüzde 5.0 düşüşle 19 milyon tona indi (2)

TÜİK - Buğday üretimi yüzde 5.0 düşüşle 19 milyon tona indi (2)

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.