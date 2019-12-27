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  4. Gaziantep'te üreticilere süt sağım makinesi desteği

Gaziantep'te üreticilere süt sağım makinesi desteği

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 18:03 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş: - "Anadolu coğrafyasında ürettiğimiz özellikle küçükbaşta hem kalite, hem fiyat açısından dünyanın her ülkesi ile ticari anlamda rekabet edebiliyoruz. Hedefimiz 2020'yi inşallah 56 milyon gibi bir küçükbaş hayvan varlığıyla kapatmak"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tarımsal üretimin desteklenmesi programı kapsamında 180 aileye çift başlıklı otomatik süt sağım makinesi, 863 kişiye sürü yöneticisi sertifikası, 60'ar aileye güneş enerjisi paneli ile izolasyonlu çadır ve 5 otomatik seyyar küçükbaş hayvan banyoluğu dağıtıldı.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde Gaziantep Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde, "Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projeleri Toplu Dağıtım ve Sertifika Töreni" düzenlendi.

Burada konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantepli çiftçilerin alın teriyle aldığı ekipmanların dağıtımına şahitlik ettiklerini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı tüm bileşenleriyle, tüm illerde olduğu gibi Gaziantep'te de desteklerine devam ediyor. 2018 yılında 200 milyon liraya yakın bir destek verildi. Bu yıl sonunda bu rakamın üzerinde destek verileceğini tahmin ediyoruz. Ana amaç, çiftçilerin yüzünü güldürmek, yaşadığı yerde, köyde geçimlerini sağlayabilmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş ise Türkiye'nin tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunu aktararak "Ülkemiz FAO'nun verilerine göre dünyaya örnek bir model sergilemiş ve dünyaya örnek olmuş bir tarım ve hayvancılık kalkınmasını sağlamış ve sağladığı bu ilerlemeyle de hep övgüyü hak etmiş bir ülke. Son 17-18 yıllık süre içerisinde sağladığı bu gerek canlı hayvan sayısı olarak, gerekse de bu hayvanlardan sağladığı eti, sütü, yumurtası, balı ile de sadece kendi vatandaşını beslemekle kalmamış, yaklaşık 18 milyar dolarlık ihracatıyla da bu ülkenin gayri safi hasılasına ciddi bir katkı sağlamış." dedi.

Türkiye'nin kullanılabilen tarım arazisi açısından dünyada 17. büyük tarım arazisine sahip olduğunu kaydeden Erdurmuş, "Bu ülkenin bu kadirşinas çiftçisinin alınteri ile emeğini toprağa döken üreticilerimizin gayreti ile Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanımızın ideallerine ulaşma noktasında ciddi bir ivme vermişler ve şu anda 18 milyar ihracatı ve net 5 milyar dolarlık ihracat fazlası ile bu Türkiye'nin kalkınma hamlesine biz çiftçilerimizle birlikte aynı oranda destek vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu coğrafyasının küçükbaş hayvan coğrafyası olduğuna değinen Erdurmuş, "Bizim bu Anadolu coğrafyasında ürettiğimiz özellikle küçükbaşta hem kalite, hem fiyat açısından dünyanın her ülkesi ile ticari anlamda rekabet edebiliyoruz. Dolayısıyla biz hayvancılıkta birinci sıraya küçükbaşı aldık. İnşallah 46 milyondan 50 milyona ulaştık. Hedefimiz 2020'yi inşallah 56 milyon gibi bir küçükbaş hayvan varlığı kapatmak." dedi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz ise yürüttükleri programlar hakkında bilgi vererek, "Özellikle bugün dağıtım töreninin de içinde olduğu Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı kapsamında sulama dışı alanlarda halkın gelir düzeyinin arttırılması, tarım ve tarım dışı faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, hayvancılık altyapısının güçlendirilmesi ve sosyal donatıların eksik olanların karşılanmasına yönelik bir program yürütüyoruz. 5 yıldır Gaziantep'e bu programlar altında 55 proje desteklenmiş. Bu projelere ise yaklaşık 20 milyon lira bütçe desteği sağlandı." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de ülke ve şehir ekonomisine katkıda bulunan çiftçilerin kendileri için önemini belirterek, "Havayı, suyu ve toprağı korumamız gerekiyor. Üzerimizde büyük bir emanet var. Çiftçimizi rahatlatmalıyız." şeklinde konuştu.

Tarım ve hayvancılık konusunda bütün projeleri paydaşlarıyla birlikte yerine getirmeye gayret gösterdiklerini kaydeden Şahin, ilçelerde üreticilere verdikleri destekleri anlattı. Şahin, "Elimizden geleni yapmaya her defasında gayret gösterdik. Çiftçileri korumadığımız zaman ne lezzetin başkenti olabiliriz, ne de sanayide istediğimiz hedeflere ulaşabiliriz. Her şey gıdaya bağlı. Toprak rahatlamazsa sanayi gelişmez." diye konuştu.

Hedeflerinin Gaziantep'te sulanabilir arazi alanını hızlı bir şekilde çoğaltmak olduğunu aktaran Şahin, çiftçilerin elini kuvvetlendirmek istediklerini belirtti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan ile üretici temsilcilerinin de yaptıkları konuşmaların ardından protokol üyeleri, üreticilere süt sağım makinelerini verdi. 180 aileye çift başlıklı otomatik süt sağım makinesi, 863 kişiye sürü yöneticisi sertifikası, 60'ar aileye güneş enerji paneli ile izolasyonla çadır ve 5 otomatik seyyar küçükbaş hayvan banyoluğu dağıtıldı.

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