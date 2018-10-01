Gazprom, Bosphorus Gaz'daki hisselerini sattı

Bosphorus Gaz Corporation AŞ ve Gazprom'dan edinilen bilgiye göre, Gazprom, Bosphorus Gaz şirketindeki yüzde 71'lik hissesini şirkette yüzde 29'luk hisseye sahip Şen Grubu'na sattı.
Söz konusu hisse devrinin Bosphorus Gaz Genel Müdürü Adnan Şen ile Gazprom arasında 21 Eylül'de tamamlandığı belirtilirken, devir bedeline ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Gazprom'un 2004'te hissedarı olduğu Bosphorus Gaz Corporation AŞ, Türkiye'nin ilk doğalgaz ithal eden ve dağıtan özel şirketleri arasında yer alıyor.
Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)
Ankara'da ekmeğe yüzde 25 zam geldi
Borç yapılandırmasının bozulmaması için son gün! Saat 21.00'de sona eriyor...
Elektrik ve doğalgaza zam geldi
Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları
Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksit uyarısı
Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın
Borsa İstanbul'un yeni başkanı Erişah Arıcan oldu
Borsa güne yatay başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum