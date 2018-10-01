Gazprom, Bosphorus Gaz'daki hisselerini sattı

Bosphorus Gaz Corporation AŞ ve Gazprom'dan edinilen bilgiye göre, Gazprom, Bosphorus Gaz şirketindeki yüzde 71'lik hissesini şirkette yüzde 29'luk hisseye sahip Şen Grubu'na sattı.

Söz konusu hisse devrinin Bosphorus Gaz Genel Müdürü Adnan Şen ile Gazprom arasında 21 Eylül'de tamamlandığı belirtilirken, devir bedeline ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazprom'un 2004'te hissedarı olduğu Bosphorus Gaz Corporation AŞ, Türkiye'nin ilk doğalgaz ithal eden ve dağıtan özel şirketleri arasında yer alıyor.

