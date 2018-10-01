FİNANS

Gazprom, Bosphorus Gaz'daki hisselerini sattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.10.2018 15:30 | Son Güncelleme

Rus enerji şirketi Gazprom'un, Türkiye'de faaliyet gösteren Bosphorus Gaz Corporation AŞ'deki yüzde 71'lik hissesini sattığı bildirildi.

Gazprom, Bosphorus Gaz'daki hisselerini sattı

Bosphorus Gaz Corporation AŞ ve Gazprom'dan edinilen bilgiye göre, Gazprom, Bosphorus Gaz şirketindeki yüzde 71'lik hissesini şirkette yüzde 29'luk hisseye sahip Şen Grubu'na sattı.

Söz konusu hisse devrinin Bosphorus Gaz Genel Müdürü Adnan Şen ile Gazprom arasında 21 Eylül'de tamamlandığı belirtilirken, devir bedeline ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazprom'un 2004'te hissedarı olduğu Bosphorus Gaz Corporation AŞ, Türkiye'nin ilk doğalgaz ithal eden ve dağıtan özel şirketleri arasında yer alıyor.

PARTNERRahat bırakın Aslı ve Murat’ıRahat bırakın Aslı ve Murat’ı
Ayakkabı devi Sabo da konkordato istedi Ayakkabı devi Sabo da konkordato istedi
Ankara'da ekmeğe yüzde 25 zam geldiAnkara'da ekmeğe yüzde 25 zam geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazprom Bosphorus Gaz Corporation hisse

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları

Gram altın ne kadar? 1 Ekim çeyrek altın fiyatları ve yorumları

Gram altın ne kadar? 1 Ekim çeyrek altın fiyatları ve yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ayakkabı devi Sabo da konkordato istedi

Ayakkabı devi Sabo da konkordato istedi

Ankara'da ekmeğe yüzde 25 zam geldi

Ankara'da ekmeğe yüzde 25 zam geldi

Yerli üretim logolu etiketler raflarda

Yerli üretim logolu etiketler raflarda

Borç yapılandırmasının bozulmaması için son gün! Saat 21.00'de sona eriyor...

Borç yapılandırmasının bozulmaması için son gün! Saat 21.00'de sona eriyor...

İhracatta eylül rekoru kırıldı

İhracatta eylül rekoru kırıldı

Gram altın ne kadar? 1 Ekim çeyrek altın fiyatları ve yorumları

Gram altın ne kadar? 1 Ekim çeyrek altın fiyatları ve yorumları

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.