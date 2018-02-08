FİNANS

Gazprom'dan TürkAkımı kararı

08 Şubat 2018 15:55

Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kruglov, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinde tahmini yatırım tutarını 7 milyar dolara çıkardıklarını belirterek, “Proje, öncelikle öz kaynaklardan finanse edilecek” dedi.

Gazprom'dan TürkAkımı kararı
Rus enerji şirketi Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Andrey Kruglov, Moskova’daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, TürkAkım projesine yönelik ilk planlamalarda, tahmini yatırım tutarının 6 milyar dolar olduğunu belirtti.
 
Projede tahmini yatırım tutarının yapılan hesaplamalar sonrasında 1 milyar dolar daha yükseltildiğini anlatan Kruglov, “Şimdi projede toplam tutarın 7 milyar dolar civarında olmasını bekliyoruz” diye konuştu.
 
Projenin, öncelikle Gazprom tarafından finanse edileceğini belirten Kruglov, “TürkAkım öncelikle öz kaynaklarla finanse edilecek. Ancak sonraki aşamalarda Kuzey Akım 1 projesinde olduğu gibi proje tahvilleri kullanılabilir” değerlendirmesinde bulundu.
 
TürkAkım projesiyle Rus doğalgazının doğrudan Türkiye'nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlanarak, Türkiye, Güney ve Güneydoğu Avrupa için güvenilir bir enerji kaynağı yaratılması amaçlanıyor.
 
UZUNLUĞU 930 KİLOMETRE
 
Proje, toplamda yıllık 31,5 milyar metreküp kapasiteye sahip, Karadeniz üzerinden 930 kilometre boyunca uzanan paralel 2 doğalgaz boru hattından oluşacak.

 

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