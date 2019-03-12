FİNANS

Gebze-Halkalı hattı bugün açılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.03.2019 09:42 | Son Güncelleme

Halkalı-Gebze arasındaki 76.6 kilometrelik hat bugün hizmete giriyor. Günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hattın Marmaray ile entegrasyonu sağlandığında Gebze’den Halkalı’ya 105 dakikada seyahat edilebilecek.

Proje kapsamında Anadolu yakasında 27, Avrupa yakasında ise 11 olmak üzere toplam 38 yeni yüzey istasyonu inşa edildi.

Günde 1 milyon yolcu taşınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın açılışı gerçekleşecek olan Halkalı-Gebze arasında bulunan banliyö tren hattında test seferleri aralıksız olarak devam ediyor.
Trenler içinde yolcular varmış gibi belirlenen sefer sürelerinde istasyonlardan çıkarak her istasyonda duruyor. Seferler sırasında sinyalizasyon sistemlerinin son kontrolleri yapılıyor. İstasyonların içinde ise güvenlik görevlilerinin nöbet tuttuğu görüldü.
Devam eden test sürüşleri ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yan yana duran çok sayıda tren rayları adeta otobanı andırdı.
Tren hattı boyunca bulunan yaya köprüleri de kullanılabiliyor. Bazı yaya köprülerinde bulunan engelli asansörleri ise henüz çalışmıyor.
Hızlı tren entegrasyonu projesi tamamlandığına günde 1 milyon yolcu taşınması hedefleniyor.
Halkalı-Gebze arasında bulunan tren hattının Marmaray ile entegrasyonu sağlandığında Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek. KAYNAK:AA
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Anahtar Kelimeler:
Halkalı-Gebze tren istasyonu

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