Gebze ihracatta 78 ili geride bıraktı

Kocaeli’nden 2019 yılında 27 farklı kategoride 15 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. TradeValley’in incelemesine göre, Kocaeli’nde toplam ihracat bir önceki yıla göre yüzde 7,9 artarken, Gebze Organize Sanayi Bölgesi 78 ilden daha fazla ihracat yaptı.

Dış ticaret açısından 2019 yılı döviz kurlarının da etkisiyle rekorlarla geride kalırken, 180 milyar dolarlık ihracat rakamıyla önemli bir başarı elde edildi. İstanbul’dan sonra ihracata en çok katkı sağlayan il olan Kocaeli’nde, bir önceki yıla göre ihracat yüzde 7,9 artarak 15 milyar doları aştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerini derleyen B2B e-ihracat platformu TradeValley’e göre 2019 yılında Kocaeli’nin en büyük ihracat kalemi otomotiv endüstrisi oldu. 6,8 milyar dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştiren Kocaeli bu alanda Türkiye’nin yüzde 22’lik otomotiv ihracatını karşılamış oldu. 2019 yılında Kocaeli’nin ikinci büyük ihracat kalemi kimyevi maddeler olurken, bu ürünlerin ihracatı 2018’e göre yüzde 29 artarak 4,6 milyar dolara ulaştı. Kocaeli’nin kalbi Gebze’den yapılan yaklaşık 12 milyar dolarlık ihracatla 78 ilden daha fazla ihracat gerçekleştirildi.