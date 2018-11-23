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Geçen yıl çöpe atılıyordu şimdi 7 TL'den satılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.11.2018 15:57 | Son Güncelleme

Geçen yıl çöpe giden arpacık soğanı bu yıl az ekilince kıymete bindi. Fiyatı 7 liraya kadar çıkan arpacık soğanı üreticisini ise memnun etti. Toplanan ürünlerin yüzde 60'ını satan üreticiler yüzde 40'lık kısmın ise satışta olduğunu belirtiyor.

Geçen yıl çöpe atılıyordu şimdi 7 TL'den satılıyor

Bursa’nın Karacabey ilçesinde çiftçi arpacık soğanı fiyatlarından memnun. Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, "Geçen yıl satılmadığı için çöpe giden arpacıklar bu yıl az ekildi. Bu sebeple fiyatlar yükseldi. Geçen yıl 4 liradan satılan arpacık soğanı bu yıl 7 liradan satılıyor" dedi.

EKİM YÜZDE 50 AZALDI

2018 yılında bin dekarlık alan arpacık soğanı ekimi olduğunu belirten Erhan Erdem, "Geçen yıl arpacık fiyatları kilosu 4 liradan alıcı buluyordu. Geçen yıla göre yüzde 50 az ekim oldu. Az ekilmesi fiyatların yükselmesine sebep oldu. Şu anda arpacık soğanının kilosu 7 liradan satılıyor. Az ekilmesinin sebebi bir önceki yılda arpacıklar üreticinin elinde kaldı ve çöpe atıldı.

YÜZDE 60'I SATILDI

Bu yıl ekilen bin dekarlık alandan 2 bin ton mahsûl toplantı. Karacabey’de üretilen arpacıkların yüzde 60’ı satıldı. Yüzde 40’ı ise satışta. Şu anda tüccarın elin arpacıklar satılarak değerlendirilmeyi bekliyor. Geçen yıllara göre bu yıl çiftçimiz arpacık fiyatlarından memnun. Geçen yıl ellerinde kalan ürünler çöpe atıldığından dolayı bu yıl çiftçimiz az ekim yaptı. Az ekim yapılması fiyatların artmasına neden oldu. Çiftçilerimiz fiyatlardan 2018 yılı için memnun" şeklinde konuştu.

Başkan Erdem, "Karacabey’de ekilen arpacıklar sıfır numaradan başlar, 6 numara ile biter. Sıfır numara tarlalara ekilirken, dekar başına 30-35 kilo arasında kullanılır. 1 ile 2 numaralı arpacıklar dekar başına 50-60 kilo ekilir. 3-4 numaralı arpacıklar tarlalarda dekar başına 70-80 kilo ekilir.5-6 numara dediğimiz arpacık yeşil olarak ekiliyor. Taze soğan olarak satışa sunuluyor. 5-6 numaralı arpacıklar marketlerde de ufak paketler halinde satışa sunuluyor" dedi.

KAYNAK: İHA

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Anahtar Kelimeler:
bursa arpacık soğanı

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