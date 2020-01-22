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  4. Geçen yılın 3. çeyreğinde seyahat için 23,3 milyar lira harcandı

Geçen yılın 3. çeyreğinde seyahat için 23,3 milyar lira harcandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 10:32 | Son Güncelleme

2019'un temmuz-eylül döneminde yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi seyahate çıktı - Bu dönemde seyahat harcamaları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 arttı

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi seyahate çıkarken, toplam seyahat harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 23 milyar 344 milyon 390 bin lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2019 dönemine ilişkin "Hanehalkı Yurt İçi Turizm" verilerini açıkladı.

Buna göre, 2019'un temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, 2018'in aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 azalarak 31 milyon 939 bin olarak gerçekleşti.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 309 milyon 342 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9,7, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 731 lira oldu.

Yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin yerli turistin yaptığı seyahat harcamaları, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 23 milyar 344 milyon 390 bin lira olarak kayıtlara geçti. Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları şeklinde yapıldı. Yurt içi turizm harcamasının yüzde 89,6'sını (20 milyar 911 milyon 667 bin lira) kişisel, yüzde 10,4'ünü (2 milyar 432 milyon 723 bin lira) ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Seyahate çıkış sebeplerine bakıldığında, "yakınları ziyaret" amacıyla yapılanlar yüzde 60,5 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 33,8 ile "gezi, eğlence, tatil" ve yüzde 3 ile "sağlık" takip etti.

Bu dönemde seyahate çıkanlar, 193 milyon 611 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş ve akraba" evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 71 milyon 611 bin gecelemeyle "kendi evi" yer alırken, bunu 22 milyon 391 bin geceleme sayısıyla "otel" izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Hanehalkı Yurtiçi Turizm, Temmuz-Eylül 2019, TÜİK,

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