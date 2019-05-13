FİNANS

Gedik Trader Yatırım Kulubü’nden Türkiye’de il il ücretsiz hisse senedi eğitimleri!

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.05.2019 18:57 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarından Gedik Yatırım, gelişmiş ekonomilerde bireylerin en önemli yatırım araçlarından biri olan “hisse senedi piyasasına” güvenle adım atmak isteyenler için kapsamlı eğitim seminerleri dizisi düzenliyor.

Gedik Trader Yatırım Kulubü’nden Türkiye’de il il ücretsiz hisse senedi eğitimleri!

Gedik Trader Yatırım Kulubü’nün İstanbul, Balıkesir, Karabük ve Aydın’dan başlayarak düzenleyeceği seminerlerde, hisse senedi piyasasını tanımak ve bu konudaki bilgisini geliştirmek isteyenler buluşacak. Hisse senedi piyasasına dair kapsamlı eğitimler, sektörde 15 yılın üzerinde deneyimi olan Üzeyir Doğan ve Ercan Göçmen tarafından verilecek. İlk seminer, 2 Mart 2019 tarihinde Borsa İstanbul Konferans Salonu’nda düzenlendi ve yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda diğer illerde de devam edecek.

Banka kökenli olmayan yatırım kuruluşları arasında en fazla yatırımcıya sahip Gedik Yatırım, gelişmiş ekonomilerin önemli bir yatırım ürünü olan hisse senedini tanıma, tasarrufları verimli bir biçimde değerlendirebilme ve bankada vadeli mevduat yapmak dışında da getiri elde edebilmenin alternatiflerini arayan yatırımcılara yönelik olarak eşsiz bir fırsat sunuyor.

İki ana bölümde düzenlenecek olan eğitimlerin ilk kısmında, bugüne dek hiç hisse senedi yatırımı yapmamış, borsa bilgisi olmayan deneyimsiz yatırımcı adayları; İkinci bölümde ise, hisse senedi piyasasında işlem yapan, ancak hisse senedi seçiminde zorlanan yatırımcılar aradıkları sorulara cevap bulacaklar.

Seminerler 2 Mart’ta başladı

Gedik Trader Yatırım Kulübü seminerler dizisine, 2 Mart 2019 tarihinde, İstanbul’da start verdi. Borsa İstanbul Konferans Salonu’nda düzenlenen ilk eğitimin ardından seminerler, 9 Mart 2019’da Balıkesir, 6 Nisan 2019’da Karabük, 13 Nisan 2019 Aydın ve 4 Mayıs 2019 Ordu’da devam edecek. Seminerlere kayıt olmak için https://www.gedik.com/gedik-trader-egitim-kulubu adresindeki ücretsiz kayıt formunu doldurmak yeterli.

Gedik Trader Yatırım Kulubü’nün gelecek seminerlerinin hangi şehirlerde olacağını ise yatırımcılar belirleyecek.

Her bilgi seviyesine göre eğitim

Gedik Trader Yatırım Kulübü, seminerlerin içeriğini de farklı yatırımcı gruplarını göz önüne alarak planladı. Deneyimsiz yatırımcı adaylarına yönelik olan ilk bölümde, hisse senedinin ne olduğu, kamu kurumlarının yatırımcıları korumaya yönelik olarak aldığı tedbirler gibi konular işlenecek. Bu eğitimde ayrıca, kısa değil uzun vadeli yatırım yapılarak hisse senedi piyasasından elde edilen getirilerin nasıl artırılabileceğine ilişkin bilgiler paylaşılacak.

Hisse senedi seçiminde zorlanan, bu konuda kendini geliştirmek isteyen yatırımcılar için tasarlanan eğitimin ikinci kısmında ise, her hisse senedi yatırımcısının bilmesi gereken 4 Temel ve 4 Teknik Analiz kuralı anlatılarak, katılımcılara güncel örneklerle sunum yapılacak. Son bir saatinin soru-cevap bölümüne ayrıldığı seminerde, yatırımcıların kafalarındaki birçok soruya yanıt verilmesi planlanıyor.

Uzman eğitmenlerle interaktif içerik

Gedik Trader Yatırım Kulübü seminerlerini, sektörde 15 yılın üzerinde deneyime sahip olan Üzeyir Doğan ve Ercan Göçmen verecek. Finansal piyasalar hakkında pek çok TV programına ve seminere konuşmacı olarak katılan Doğan ve Göçmen, bu seminerler dizisi için deneyimleri ve örnek olaylarla zenginleştirdikleri “dinamik” bir eğitim içeriği hazırladılar. Seminerler, katılımcıların eğitimin her safhasına dahil olabilecekleri “interaktif” yapıda sunulacak.

Bilinçli yatırımcılarla ülke ekonomisine katkı

Gedik Trader Yatırım Kulübü’nün Türkiye’nin farklı illerinde sunacağı bu kapsamlı eğitim dizisiyle yatırımcıların bilgi seviyelerini artırmak istediklerini söyleyen Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık, yatırımcılar ve yatırımcı adaylarını bilinçlendirerek ülkenin finansal sağlamlığına da katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Söz konusu eğitimlerin yatırımcıların kafasındaki birçok soruya cevap olacağını kaydeden Ayışık, “Bu eğitimlerimizin gelişmiş ekonomilerde bireylerin en önemli yatırım araçlarından biri olan hisse senedine bugüne kadar hiç yatırım yapmayan, mevduattan başka yatırım yapmayıp, diğer yatırım araçlarını denemekten endişe duyan ya da küçük birikimlerle çocuklarının geleceğine maddi katkıda bulunmak isteyenler için ufuk açıcı olacağına inanıyoruz” dedi.

Eğitimlerin yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda diğer illerde de devam edeceğinin altını çizen Ayışık “Her meslek grubu ve eğitim seviyesinden katılımcıları seminerlerimize bekliyoruz. Katılımcıların seminerlerden en üst seviyede faydalanacaklarını, kapsamlı bilgilerle ayrılacaklarını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiye www.gedik.com adresinden ya da 0216 453 00 53 numaralı telefondan ulaşmak mümkün.

Gedik Yatırım hakkında:

Kurulduğu 1991 yılından bu yana Türkiye’nin önde gelen yatırım kuruluşları arasında yer alan Gedik Yatırım, Türk sermaye piyasalarının gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

SPK tarafından Geniş Yetkili Aracı kurum yetkisi verilen Gedik Yatırım’ın aracılık hizmetleri, yatırım danışmanlığı, bireysel portföy yönetimi, saklama, halka arz, kurumsal finansman ve araştırma hizmetlerini müşterilerine sunmaktadır. Gedik Yatırım iştirakleri Gedik Portföy A.Ş, Gedik Yatırım Holding A.Ş, Marbaş Menkul Değerler A.Ş ve HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile de yatırımcılarına uçtan uca hizmet vermektedir.
 
Faaliyetlerini İstanbul’daki Genel Müdürlüğü ve ülke genelindeki 43 şubesi ve 335 çalışanı ile sürdüren Gedik Yatırım, stratejik işbirliği içerisinde olduğu PTT işyerleri ile banka kökenli olmayan yatırım kuruluşları arasında en yaygın yatırım kuruluşudur. Gedik Yatırım, Sermaye Piyasalarına olan inancını; artan şube ve çalışan sayısının yanısıra yaptığı yatırımlarla da göstermektedir. 2015 yılının sonundan itibaren çalışan sayısı bakımından %26 daralan sektörde, aynı dönemde çalışan sayısını %8 arttırarak sektöre duyduğu güveni göstermektedir. Şube ve çalışanları dışında Yeni Nesil Yatırım Platformu Gedik Trader, Gedik Online Şube, Çağrı Merkezi ile yatırımcılarına kesintisiz hizmet sunmaktadır.
 
Çeyrek asırdan fazla bir süredir yerli ve yabancı farketmeksizin yatırımcılara deneyimli personeli ve son teknolojinin sunduğu hızlı ve güvenli platformlarda, sürdürülebilir değer yaratma sorumluluğu ile üstün kalitede hizmet sunmaktadır. Sektörde öncü konumda yer alan Gedik Yatırım, yatırımcı odaklı hizmet anlayışını ve yatırımcılarına her zaman beklentilerinin üzerinde hizmet vermeyi ilke edinmiştir.
 
2018 yılında Borsa İstanbul Pay Piyasası işlem hacminde ve yatırımcı sayısında banka kökenli olmayan yatırım kuruluşları arasında birinci sırada yer almayı başarmıştır. %100 iştiraki Marbaş Menkul ile birlikte değerlendirildiğinde, 2018 pay piyasası işlem hacminin %8,45’ine sahip olarak sektörde 3’üncü sırada yer almaktadır.

ISO 9001 Kalite Belgesi’ni alan ilk yatırım kuruluşu olan Gedik Yatırım, teknolojiye verdiği önem ile sermaye piyasalrında fark yaratmaktadır. Gedik Yatırım, güçlü teknoloji altyapısı sayesinde, Pay ve Vadeli İşlemler Opsiyon Piyasaları’na FIXAPI altyapısı ile ilk emri gönderen ve Borsa İstanbul Kolokasyon Hizmeti’ni kullanan ilk yatırım kuruluşu olma özelliğini taşımaktadır. 

Dijital Kanal çalışmalarına ağırlık veren Gedik Yatırım, bu anlamda teknolojik bir yeniliğe imza atarak Türkiye’nin Yeni Nesil Yatırım Platformu Gedik Trader’ı 2016 yılında yatırımcılarının hizmetine sunmuştur. Gedik Trader ile borsa ve yatırım piyasalarını geniş kitlelere yaymayı amaçlayan Gedik Yatırım, mobil ve internet dünyasındaki gelişmelere paralel olarak, artık çok daha kolay ön yüzlerle, hızlı ve kolay erişilebilir verilerle, daha çok sayıda yatırımcının finans piyasalarını takip etmesini sağlamayı hedeflemektedir.
 
Gedik Yatırım 2010 yılında halka açılmış ve pay senetleri “GEDIK” sembolü ile Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Ana ortaklarından Gedik Yatırım Holding (GYHOL) ve iştiraki HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (HUBVC) Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem görmektedir. Gedik Yatırım ve iştirakleri, kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından konsolide olarak yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AA (Trk)’ görünümü ise ‘”stabil” olarak belirlenmiştir.

www.gedik.com


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