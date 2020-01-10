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  4. GEKAP’ın toplama ve ayırma sistemlerine aktarılması isteniyor

GEKAP’ın toplama ve ayırma sistemlerine aktarılması isteniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 11:17 | Son Güncelleme

AGED Başkanı Saral, “GEKAP’la toplanan para toplama sistemine aktarılmalı.

AGED Başkanı Saral, “GEKAP’la toplanan para toplama sistemine aktarılmalı. Avrupa’da hurda kağıt fiyatlarının sıfır ve eksi değerlerle satılmasına karşın sistemlerin halen etkin bir biçimde toplama yapabilmesinin temel sebebi GEKAP benzeri fonların toplama sistemine kaynak aktarmasıdır” dedi.

Atık Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED) Sektörel İstişare Toplantısı düzenledi. Toplama Ayırma Tesisleri (TAT) ve kâğıt sanayii temsilcilerinin buluştuğu toplantıda sektöre dair sorunlar ve çözüm önerileri dile getirildi.

Mevcut ekonomik koşulların oluşturduğu maliyet artışlarının sektörel yansımalarına değinen Mustafa Saral, toplantıdaki konuşmasında sektörün bileşenlerinin dayanışma içerisinde olması gerektiğine dikkat çekerek, “Böyle kriz dönemlerinde sistemin tüm unsurlarının birbirine ihtiyacı vardır. Bu toplantının amacı birlikte iş yapabilmek, birlikte bir tavır koyabilmek, bu dönemleri birlikte aşabilmek. Geri dönüşüm ve geri kazanım sektörleri olarak bir araya gelip istişare ederek fikir alışverişinde bulunma ihtiyacı doğdu. Dünyada geri dönüşüm sektöründe daha önce hiç yaşamadığımız bir dönemden geçiyoruz. Özellikle Avrupa’da hurda kağıt fiyatları 90 Eurolardan düşerek bugün sıfırlandı. Hatta bazı ülkelerde eksi bakiye vermeye başladı. Talepte yaşanan daralma, satışları hem hacimsel olarak hem de karlılık açısından çok aşağılara çekti. Bu durumun üretim tarafında ciddi boyutlarda sıkıntılara yol açacağını öngörüyoruz. Dünyada hurda emtia fiyatları bu haldeyken, toplama ve geri kazanım maliyetleri tam tersine arttı. Toplama sisteminin yaşaması ve her halükârda faaliyetlerine hız kesmeden devam etmesi sektörün gelecekteki büyüme hedefleri açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

“GEKAP’la toplanan para toplama sistemine aktarılmalı”
Sıfır Atık Projesi kapsamında yürürlüğe girecek uygulamalarla birlikte sanayicilerin sorumluluklarının yeniden belirlenmesi konusunda etkili ve sürdürülebilir bir sistemin, tüm tarafların istişare halinde olmasıyla sağlanabileceğine vurgu yapan Saral, sözlerine şöyle devam etti: “GEKAP’la toplanan para toplama sistemine aktarılmalı. Avrupa’da hurda kağıt fiyatlarının sıfır ve eksi değerlerle satılmasına karşın sistemlerin halen etkin bir biçimde toplama yapabilmesinin temel sebebi GEKAP benzeri fonların toplama sistemine kaynak aktarmasıdır. Öte yandan belediyelerin de denge unsuru olduğu bir yapı kurmak zorundayız. Belediye sözleşmeleri on yıllık yapılmalı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu sözleşmelerin mutlaka bir tarafı olmak zorundadır. Ancak bu durumda orta ve uzun vadeli programlarımızı buna göre hazırlayabilir ve yatırımlarımızı buna göre yapabiliriz.”
Sorunlarını ve önerilerini dile getiren sanayi, TAT ve GDT temsilcileri, GEKAP’ın toplama sistemlerine aktarılması ve TOBB’da geri dönüşüm meclisi kurulması konularında mutabakata vardı.

GEKAP nedir?
Geri Kazanım Katılım Payı’nın kısaltması olan GEKAP bir yönetmelikle sene başından itibaren devreye alındı. Ocak 2020’de uygulanmaya başlanan yönetmelik ile üretici firmalar, ürettikleri ürünlerin ambalajları için kilogram, ton ve metreküp başına katılım bedeli ödeyecek. Geri dönüşüm katkı payı uygulaması bir yandan giderek artan ambalaj geri dönüşüm maliyetini azaltmayı amaçlarken, diğer yandan da üretici firmaların ambalaj gramajlarını minimuma çekmeyi hedefliyor.

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