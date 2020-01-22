FİNANS
  4. Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında dikilen fidanların yüzde 95'i tuttu

Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında dikilen fidanların yüzde 95'i tuttu

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 15:18 | Son Güncelleme

Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında dikilen fidanların yüzde 95'i tuttu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanın yüzde 95'inin tuttuğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada, 11 Kasım 2019'da gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanla ilgili kamuoyunu yanıltıcı içerikte bilgilerin yer aldığı belirtildi.

Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dikilen fidanların gelişiminin, aynı kuruma bağlı ekiplerce izlendiğine işaret edilen paylaşımda, "Bugün itibarıyla dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları
Naci Ağbal: “2020 yılında yüzde 5 büyüme hedefimiz var”Naci Ağbal: “2020 yılında yüzde 5 büyüme hedefimiz var”
Mazars 2019'da yüzde 10,4’lük gelir artışı sağladıMazars 2019'da yüzde 10,4’lük gelir artışı sağladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fidan, Geleceğe Nefes Seferberliği, Tarım ve Orman Bakanlığı,

En Çok Okunan Haberler

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Yeni ödeme sistemi 3 Şubat'ta başlıyor

Yeni ödeme sistemi 3 Şubat'ta başlıyor

Otomobil devi 3.4 milyon aracı geri çağırıyor

Otomobil devi 3.4 milyon aracı geri çağırıyor

Kırmızı etten pahalı! Tanesi 10 liradan satılıyor

Kırmızı etten pahalı! Tanesi 10 liradan satılıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan faiz mesajı

Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan faiz mesajı

BAŞKENTGAZ Genel Müdürü Yüksel: “Bu yıl 600 kilometrelik bir yatırım öngörüyoruz”

BAŞKENTGAZ Genel Müdürü Yüksel: “Bu yıl 600 kilometrelik bir yatırım öngörüyoruz”

Büyük teknenin hamsiyle dolup taştığı anlar kamerada: Tam 3 bin kasa

Büyük teknenin hamsiyle dolup taştığı anlar kamerada: Tam 3 bin kasa

Naci Ağbal: “2020 yılında yüzde 5 büyüme hedefimiz var”

Naci Ağbal: “2020 yılında yüzde 5 büyüme hedefimiz var”

Mazars 2019'da yüzde 10,4’lük gelir artışı sağladı

Mazars 2019'da yüzde 10,4’lük gelir artışı sağladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.