FİNANS

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2019 15:18 | Son Güncelleme

Dünya Ekonomik Forumu'ndaki uzmanlar, teknoloji ve otomasyon araştırmaları sonucunda 2022'de küresel olarak 133 milyon yeni iş yaratılacağını tahmin ediyor. Aynı zamanda, düşük teknolojili işler ortadan kalktıkça 75 milyon iş kaybı da yaşanacak.

Washington merkezli bir iş tahmin sitesi olan Kiplinger'deki uzmanlar 773 popüler mesleği analiz ettiler ve gelecek için en iyi ve en kötü işleri belirlediler.

75 milyon iş kaybı yaşanacak

Geleceğin en kötü meslekleri:

Geleceğin en kötü meslekleri:
10. Telefon Operatörü

9. Günlük İşçi

9. Günlük İşçi

8. Reklam pano görevlisi

8. Reklam pano görevlisi

7. Fotoğraf İşlemcisi

7. Fotoğraf İşlemcisi

6. Projeksiyonist

6. Projeksiyonist

5. Ayakkabı Makine Operatörü

5. Ayakkabı Makine Operatörü

4. Terzi

4. Terzi

3. Tekstil Makina İşletmeni

3. Tekstil Makina İşletmeni

2. Prefabrik Ev Oluşturucusu

2. Prefabrik Ev Oluşturucusu

1. Saat Tamircisi

1. Saat Tamircisi

Geleceğin en iyi meslekleri:

Geleceğin en iyi meslekleri:
10. Fiziksel Terapist

8. Doktor Yardımcısı

8. Doktor Yardımcısı

7. Bilgi Güvenliği Analisti

7. Bilgi Güvenliği Analisti

6. Bilgisayar Sistemleri Müdürü

6. Bilgisayar Sistemleri Müdürü

5. Pazarlama Araştırması Analisti

5. Pazarlama Araştırması Analisti

4. Mali Yönetici

4. Mali Yönetici

3. Sağlık Hizmetleri Müdürü

3. Sağlık Hizmetleri Müdürü

2. Hemşire Uygulayıcısı

2. Hemşire Uygulayıcısı

1.Uygulama Geliştiricisi

1.Uygulama Geliştiricisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meslek gelecek teknoloji

En Çok Okunan Haberler

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

Halkbank'tan esnafa kredi müjdesi

Halkbank'tan esnafa kredi müjdesi

Otomobil alacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar dikkat!

Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Yarın açıklanıyor

Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Yarın açıklanıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hak-İş'ten kadroya geçen taşeron işçiler için zam talebi

Hak-İş'ten kadroya geçen taşeron işçiler için zam talebi

Asgari ücrete destek teklifi Meclis'te

Asgari ücretle ilgili önemli gelişme

Bakan Albayrak müjdeyi verdi! KOBİ'ler için yeni paket

Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Yarın açıklanıyor

Poşet üretimine çapraz kontrol

Poşet üretimine çapraz kontrol

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Geçen yıl en çok dolar kazandırdı

2018'in en çok kazandıranı belli oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.