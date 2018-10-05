Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu!

CNBC'nin derlemesine göre, en iyi ve en kötü meslekler belli oldu! Gelecekte bazı meslekler kazanırken, gelişen teknoloji ile sektörlerin küçülmesi ile doğru orantılı olarak geleceği pek de parlak olmayacak. İşte yavaş yavaş kayba uğrayacak meslekler... (Galerinin devamında kazancına kazanç katacak meslekler de var)
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