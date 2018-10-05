FİNANS

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.10.2018 11:39 | Son Güncelleme

CNBC geleceğin en iyi en kötü mesleklerini sıraladı. İşte önümüzdeki yıllarda gelişen teknoloji ile büyüyecek ve küçülecek, sektörler ile meslekler...

CNBC'nin derlemesine göre, en iyi ve en kötü meslekler belli oldu! Gelecekte bazı meslekler kazanırken, gelişen teknoloji ile sektörlerin küçülmesi ile doğru orantılı olarak geleceği pek de parlak olmayacak. İşte yavaş yavaş kayba uğrayacak meslekler... (Galerinin devamında kazancına kazanç katacak meslekler de var)

Bu meslekler kazanacak

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5- Çiçek tasarımcısı

5- Çiçek tasarımcısı
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4- Radyo veya TV spikeri

4- Radyo veya TV spikeri
3 / 16

3- Mobilya tamircisi

3- Mobilya tamircisi
4 / 16

2- Fotoğraf işlemcisi ile ilgili işlerde çalışanlar

2- Fotoğraf işlemcisi ile ilgili işlerde çalışanlar
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1- Tekstil çalışanı

1- Tekstil çalışanı
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İşte CNBC'nin derlemesine göre, gelecekte çok kazanacak meslekler...

İşte CNBC'nin derlemesine göre, gelecekte çok kazanacak meslekler...
7 / 16

10- Konuşma dili patoloğu

10- Konuşma dili patoloğu
8 / 16

9- Kişisel mali danışman

9- Kişisel mali danışman
9 / 16

8- Pazar Araştırması Analisti

8- Pazar Araştırması Analisti
10 / 16

7- Diş Sağlığı ile ilgili meslekler

7- Diş Sağlığı ile ilgili meslekler
11 / 16

6- Doktor asistanı

6- Doktor asistanı
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5- Sağlık hizmetleri müdürü

5- Sağlık hizmetleri müdürü
13 / 16

4- Fizyoterapist

4- Fizyoterapist
14 / 16

3- Pratisyen hemşire

3- Pratisyen hemşire
15 / 16

2- Bilgisayar Sistemleri Analisti

2- Bilgisayar Sistemleri Analisti
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1- Uygulama geliştiricisi

1- Uygulama geliştiricisi
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geleceğin meslekleri CNBC en kötü meslekler sektör

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