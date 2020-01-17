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  4. Geleceğin mobilya tasarımları yarıştı

Geleceğin mobilya tasarımları yarıştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 13:59 | Son Güncelleme

Genç tasarımcılar, geleceğin hayat ve yemek alanlarını çizime döktüler.

Genç tasarımcılar, geleceğin hayat ve yemek alanlarını çizime döktüler. İlginç tasarım düşüncelerinin birincilik mücadelesini Olio projesiyle İrem Nur Demir, İdil Sancer ve Baran Furkan Baydeniz kazandı.
İstikbal Mobilya ile Türkiye Tasarım Vakfı işbirliğinde düzenlenen Furni-Tur Uluslararası Mobilya Tasarım Yarışması ödül alan eserlerin sergisi dün akşam özel bir davetle gerçekleştirildi. Bugünün tasarımcılarına 2030 gibi yakın gelecekteki yemek alanlarını düşünmeye ve tasarlamaya davet eden yarışmada dereceye giren tasarımcılar ödüllendirildi.

Tasarım yarışmasında birincilik ödülünü İrem Nur Demir, İdil Sancer, Baran Furkan Baydeniz ekibi, Olio Projesiyle kazanırken, ikinciliği Mobi Projesi ile Ümit Karaca ve İsmail Köse, üçüncülük ödülünü ise Y-Table projesiyle Fatma Zehra Ermez aldı.

“Gelecek başarı hikayelerini yazmak gençlerin elinde”
İstiklal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, somya, sedir ve döşeklerin yerine yeni dönemde çekyat, koltuk takımı ve yatak gibi ürünlerin kullanıldığını belirterek, bu değişime de şirket olarak en hızlı şekilde reaksiyon verdiklerini vurguladı. Yörük, 21. yüzyılın başarı hikayelerini yazmanın çağın gençlerin elinde olacağını söyledi. Yörük, sektöre değer katacak inovatif çalışmaları ortaya çıkarmak istediklerini kaydetti.

“Sektörümüzün tasarım ve inovasyona katkı sağlamasını amaçlıyoruz”
Geçtiğimiz yıl bu yarışmadan bağımsız olarak bir yarışma daha düzenlediklerini belirten Mehmet Ali Yörük, “Benzer konsepteydi ama yurtiçini kapsıyordu. Bu yıl bunu global hale getirdik. Türk Tasarım Vakfı ile birlikte organize ettik ve uluslararası bir yarışma düzenledik. Burada ki amacımız ülkemizin sadece mobilya olarak değil sektörümüzün, tasarım ve inovasyona katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Ülkemizin genç yetenekleri fırsat bularak kendilerini ifade etmelerini sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Yarışmada kazananlar
Birinci: İrem Nur Demir, İdil Sancer, Baran Furkan Baydeniz (OLIO Projesi)
İkinci: Ümit Karaca ve İsmail Köse (MOBI Projesi)
Üçüncü: Fatma Zehra Ermez (Y-Table Projesi)
İstikbal Özel Ödülü: Gülter Yıldız ve Ecem Yıldır (CLOCK Projesi)
Mansiyon Birincilik Ödülü: Ayça Yazıcı, Ömer Yeşildal, Gizem Özer (MODÜL V Projesi)
Mansiyon İkincilik Ödülü: Fulya Güçlü (DETA Projesi)
Mansiyon Üçüncülük Ödülü: Doğay Cüce (MMXXX Projesi)

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