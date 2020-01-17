Geleceğin mobilya tasarımları yarıştı

Genç tasarımcılar, geleceğin hayat ve yemek alanlarını çizime döktüler. İlginç tasarım düşüncelerinin birincilik mücadelesini Olio projesiyle İrem Nur Demir, İdil Sancer ve Baran Furkan Baydeniz kazandı.

İstikbal Mobilya ile Türkiye Tasarım Vakfı işbirliğinde düzenlenen Furni-Tur Uluslararası Mobilya Tasarım Yarışması ödül alan eserlerin sergisi dün akşam özel bir davetle gerçekleştirildi. Bugünün tasarımcılarına 2030 gibi yakın gelecekteki yemek alanlarını düşünmeye ve tasarlamaya davet eden yarışmada dereceye giren tasarımcılar ödüllendirildi.

Tasarım yarışmasında birincilik ödülünü İrem Nur Demir, İdil Sancer, Baran Furkan Baydeniz ekibi, Olio Projesiyle kazanırken, ikinciliği Mobi Projesi ile Ümit Karaca ve İsmail Köse, üçüncülük ödülünü ise Y-Table projesiyle Fatma Zehra Ermez aldı.

“Gelecek başarı hikayelerini yazmak gençlerin elinde”

İstiklal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, somya, sedir ve döşeklerin yerine yeni dönemde çekyat, koltuk takımı ve yatak gibi ürünlerin kullanıldığını belirterek, bu değişime de şirket olarak en hızlı şekilde reaksiyon verdiklerini vurguladı. Yörük, 21. yüzyılın başarı hikayelerini yazmanın çağın gençlerin elinde olacağını söyledi. Yörük, sektöre değer katacak inovatif çalışmaları ortaya çıkarmak istediklerini kaydetti.