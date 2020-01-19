Gelecekte 100 bin dolara uzay seyahati yapılabilecek

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - NASA JPL öncü mühendisi ve Airspace Experience Technologies (ASX) kurucusu Dr. Anita Sengupta, "Gelecekte ticari uzay seyahati önemli olacak. 100 bin ya da 200 bin dolar ödeyen herkes uzaya gidebilir." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sengupta, Mars'a insan gönderimi de olacağını Ay'a ve Mars'a çok gidileceğini, hatta Mars'ta bir koloni kurulacağını söyledi.

Sengupta, "Gelecekte ticari uzay seyahati önemli olacak. 100 bin ya da 200 bin dolar ödeyen herkes uzaya gidebilir." diye konuştu.

Hava araçlarının kargo aplikasyonunu 2023'de hizmete sunacaklarını kaydeden Sengupta, 2025'de yolcu hizmeti vermiş olacaklarını ve bunu 2025'e kadar 15 kente uygulayacaklarını belirtti.

Sengupta, hava araçlarının helikopter ve uçak karışımı bir model olduğunu kaydederek, "UBER bizimle ilgileniyor. Aracımız, 12 bin fite kadar çıkabiliyor ve 20 desibellik bir sesi var. Kısa mesafelerde kullanılacak. Karbon emisyonu da sıfır olacak." açıklamasında bulundu.

- "Farkındalık yapmak için misyonunuzun para kazanmanın ötesine geçmesi lazım"