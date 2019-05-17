Gelecekte popüler olacak meslekler!

Çoğu insan bu önemin farkına varmadan tercih ettiği meslek dallarında daha sonra mutsuz olabiliyor. Meslek seçimlerimizde bir diğer önemli nokta da söz konusu mesleğin günümüzde ve gelecekte iyi bir getirisi olup olmayacağı.

Bu meslekler paraya para demeyecek

Kimi meslekler her daim kendini geliştiren teknoloji nedeniyle eriyip giderken kimi meslekler de bu rüzgâra kendilerini adapte edebiliyor. İşte gelecekte adını daha sık duyacağımız meslekler...

Aktüerya Uzmanlığı :Aktüerya uzmanları insanların yaşamını etkileyen ölüm, hastalık, sakatlık, emeklilik gibi durumlar için ve bununla birlikte mal varlığını etkileyen hırsızlık, yangın, kaza, sel ve deprem gibi öngörülemeyen durumlar için risk analizi yapar.

Yaşanan olayların finansal etkilerini gidermek için güvenlik önlemi olan programlar hazırlar. Gelecek yıllarda da finans sektörünün önü oldukça açık gözüküyor.

Yapay Zeka Uzmanları:Gelişen teknolojiyle birlikte robotların hayatımıza dahil olması artık kaçınılmaz.

Önümüzdeki 30 yılda bu alanda büyük bir ilerleme kaydedileceğini düşünürsek robot yazılımları ve modelleme yapmak için yapay zeka uzmanlarına ihtiyaç doğuyor.

Epidemiyolog:Epidemiyoloji bir tıp bilim dalıdır. Epidemiyolog ise bulunduğu toplum içerisinde hastalık, sağlık ve kazalar ile ilgili araştırmaları yapan kişidir. Bu araştırmayı yapan kişi gerçekleşen olayların hangi sıklıkla olduğunu, toplumun hangi kısmında ve ne şekilde olduğunu da araştırır.

Epidemiyologun amacı topladığı veriler sonrasında gerçekleşen olumsuz olayları azaltmaktır. Uzmanlar epidemiyologların gelecek 10 yılda en çok kazandıran mesleklerden biri olacağı konusunda hemfikir.

Mobil Uygulama Geliştiricisi:Mobil uygulama geliştiricileri mobil platformlar için uygulamalar ve oyunlar hazırlar.

Günlük hayatta kişilerin masaüstü platformlardan çok mobil platformlar ile vakit geçirmesi bu meslek dalına olan ihtiyacı her geçen gün daha da artırıyor.

Finans Yöneticisi:Bu meslek dalında finans ve yöneticilik kavramları bir bütün oluşturuyor. Herhangi bir kurumda finans yöneticisi olarak çalışan kişi, o kurumun tüm finansal işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Finans yöneticisi, kurumun parasal ve kredi gibi ihtiyaçlarını yönetir. İlerleyen yıllarda finans sektörünün daha da gelişeceğini düşünürsek finans yöneticiliği de gözde meslekler arasında yerini alacak.

Endüstriyel Veri Bilimciliği:Günümüzde veri bilimciliği e-ticaret şirketlerinde büyük önem kazanmış durumda.

Endüstriyel veri bilimcileri veriyi çıkarıp hazırlamak, analizler oluşturmak ve elde edilen sonuç sayesinde ürünlerin üretim sürecini sağlamak gibi görevlerle yükümlü. Önümüzdeki yıllarda bu alanda yetkin kişilere daha fazla ihtiyaç duyulacak.

Robot Koordinatörlüğü:Gelecekte hayatımızın büyük bir kısmını kaplayacak gibi gözüken robotların hayatımıza yeni meslekler de dahil edeceği öngörülüyor.

Robot koordinatörlerinin de gelecekteki görevi robotların tamir ve bakımlarını yapmak, yeni robot ihtiyaçlarını belirleyerek, robotlara yeni yetenekler kazandırmak olacak.

Veri Güvenliği UzmanlığıTeknolojinin gelişmesiyle sanal dünyada daha aktif olan yaşamlarımıza sanal dünyadaki siber saldırılar da dâhil oldu.

Hal böyleyken veri güvenliği uzmanları hangi tip bilginin gizli olacağını belirleyip bilginin türüne göre bilgiyi gizleme ve imha etme işlevini üstlenecek.

Robot Mühendisliği: Robot mühendisleri düşük maliyetli, daha hızlı ve teknolojiyi yakalayan robotlar yaratırken onların bakım ve onarımlarını da unutmamak gerek.

Bu nedenle robot bakım teknisyenlerine de ileride ihtiyaç duyulacağına kesin bir gözle bakılıyor.

3D Yazıcı Mühendisliği:3D yazıcılar bilgisayarlarda çizilmiş objeleri tabir-i caizse elle tutulur hale getiren cihazlar.

Bu cihazların yaratıcısı 3D yazıcı mühendisleri önümüzdeki yıllarda en çok aranan meslek gruplarından biri olacak.

Giyilebilir Teknoloji Tasarımcılığı:Giyilebilir teknoloji terimi aksesuar olarak kullanabildiğimiz teknolojik aletleri ifade ediyor.

Ürünlerin giyilebilir bir teknolojiye sahip olabilmesi için kablosuz bluetooth ile bağlanabilmesi gerekiyor. Günlük hayata pratiklik kazandıran bu ürünlerin tasarımcısı olmak geleceğin en ideal mesleklerinden biriyle buluşmak demek.

Geriatri ve Gerontoloji Uzmanlığı:Gelişen teknoloji ve tıp sayesinde insan ömrü her geçen gün biraz daha uzuyor.

Bu nedenle yaşlılık hastalıkları ve fizyolojik anlamda yaşlanma olgusu sosyo-ekonomik, biyolojik ve sosyolojik bağlamda ele alınarak inceleniyor. Her gün gelişen bu bilim dalı uzman ihtiyacını da beraberinde getiriyor.

Veri Analiz Uzmanı:Üretim yapan şirketler, fabrikalar ve tedarik zincirleri “Büyük Veri”yi analiz edebilecek ve bilgi üretebilecek veri analiz uzmanlarına ihtiyaç duyacak.

5 yıl sonra veri analiz uzmanlığı sektörünün %20’ye varan bir artış göstermesi bekleniyor.