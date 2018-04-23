Geleneksel tıp, Batı tıbbıyla beraber uygulanacak

Sağlık Bakanlığı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında bitkisel ilaç üretimi ve denetiminde tek yetki sahibi oluyor. Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, daha önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ruhsat verdiği bitkisel destek ürünleri, bundan böyle tamamen Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünde ‘bitkisel ilaç’ olarak üretilecek.

Bakanlığın 1 yıl içinde ruhsat vermeyi planladığı kapsül halindeki 100 bitkisel ilaç, fitoterapi sertifikası olan uzman hekimler tarafından reçete edilecek ve sadece eczanelerde satılacak. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, “Hangi bitkiyi ne zaman, nasıl topladığını bilmediğimiz aktarlar bu yeni sistemle otomatik olarak bypass edilmiş olacak. Artık geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları sadece hekimler tarafından ve hastanelerde batı tıbbıyla birlikte (integratif tıp) uygulanmaya başlanacak” dedi.

Sağlık Bakanlığı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. İstanbul’da, tüm geleneksel tedavi yöntemlerini içermesi nedeniyle dünyada “ilk” olma özelliği taşıyan bir “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi” düzenleyen Bakanlık, tüm yöntemleri ülkelerinden uzman hekimlerin sunumuyla tartıştı. Türkiye’den hekimlerin de fitoterapi, müzik terapisi, hacamat gibi pek çok başlıkta sunumlar gerçekleştirdiği kongrenin katılımcılarından olan Buyrukçu, 18 üniversitede geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmeti veren birimler açıldığını söyledi.