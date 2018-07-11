Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Yıldırım Bozbıyık, Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier ve Meclis Başkanı Salih Yılmaz ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Bozbıyık, 7143 Sayılı Kanun kapsamında başvuruların 31 Temmuz’da sona ereceğini belirterek, Kanun kapsamında vatandaşların SGK, vergi ve trafik cezalarının yapılandırabileceğini borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksite kadar yapıldığını, peşin ödemek isteyen vatandaşlara da çok cazip imkanlar sunarak, vergi cezaları ve gecikme zamlarının tamamı silindiğini kaydetti.

7143 sayılı kanunun daha önce yapılan 6136 sayılı yapılandırma kanunun devamı halinde olduğunu kaydeden Bozbıyık, "Bu kanun ilave imkanlar sunan ve bence tarihi fırsatlar sunan bir kanun. O yüzden inşallah faydalanma ihtimali olan bütün mükelleflerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Ama bu kanundan faydalanmak istersen önce vergi alacaklarında aslın kendisi kalıyor. O kanun alacağı olduğu için orada indirim söz konusu değil. Ama vergi alacağının üzerine yürüttüğümüz bir takım genel alacak dediğimiz gecikme zammı gecikme faizi orada bir kolaylık getiriyoruz. Onu artık yurt dışı üretici fiyat endeksine göre yeniden bir hesaplamaya tabi tutuyoruz. Bu kapsamda bir hesaplama yapıyoruz ve tekrar borcu yeniden yapılandırıyoruz. Ödemeler Eylül ayına kadar yapılması gerekiyor. Temmuz ayına kadar da başvuruları yapmamız lazım bu alacaklar için. Şimdi hali hazırda devam eden yapılandırmalar var. 6736 sayılı kanun ile 7020 sayılı kanun 2 tane yapılandırma kanunu çıkartmıştık. O kapsamda ödemeleriniz devam ediyor olabilir taksitleriniz mevcut kanunda getirmiş olduğumuz peşin ödemedeki Yİ-ÜFE’deki yüzde 90’lık indirim aynı şekilde diğer kanunlardan bu tarafa geçmek isteyenlere bir hak. Eğer devam eden borcunuz var yapılandırılmış borcunuz var. Henüz ihlal bir durumda değilsiniz taksitleriniz devam ediyor. Ama güzel kanun ben yüzde 90 indirimden yararlanmak istiyorum diyorsunuz geliyorsunuz dilekçe veriyorsunuz. Hali hazırda ana borcu ne kadarı kaldı bir de Yİ-ÜFE ne kadar kaldıysa onun yüzde 90'ını siliyoruz. Ana parayla bunu kapatma şansınız var. Yeni kanunda sunduğumuz yeni imkan devam eden kanunlar içinde geçerli" dedi.