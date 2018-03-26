FİNANS

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

26 Mart 2018 13:09

Bakan Sarıeroğlu, GSS borcu olanlara çağrıda bulunarak ‘2 Nisan’a kadar teste girip geliri az çıkanların borcunun silineceğini açıkladı.

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan 1 Nisan 2017 öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlara  çağrı geldi. 2 Nisan'a kadar teste başvurup geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkanların borcu silinecek. Üstünde çıkanların da borcu düşecek.

 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Gelir testine girenlerin Genel Sağlık Sigortası borcu siliniyor. Bunun için verilen süre 2 Nisan'da doluyor" dedi. GSS kapsamındaki vatandaşların, 1 Nisan 2017'den önce ödenmemiş prim borçları için çıkarılan yasayla önemli bir kolaylık sağlandı. Bu borçlar başvuru şartı aranmaksızın yapılandırıldı. 
 
BORÇÖDEME SÜRESİ 30 NİSAN'DA DOLUYOR
 
1 Nisan 2017 öncesine ait gecikme zammı ve cezası silindi, borçlar da aylık 53,33 lira üzerinden yeniden hesaplandı. Bu borçların ödenmesi için verilen süre 30 Nisan'da doluyor. Ayrıca yasayla, gelir testine hiç başvurmamış vatandaşlara, 2 Nisan'a kadar gelir testine müracaat etme imkanı getirildi. Test sonucunda geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenlerin GSS borçları silinecek.
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