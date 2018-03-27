FİNANS

Gelir testine girenlerin GSS borcu siliniyor! Son tarih 2 Nisan

27 Mart 2018 10:14

GSS borcu olan vatandaşların gelir tesine girmeleri halide borcu silinecek. 2 Nisan'da bu süre doluyor.

Gelir testine girenlerin GSS borcu siliniyor! Son tarih 2 Nisan

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Gelir testine girenlerin Genel Sağlık Sigortası borcu siliniyor. Bunun için verilen süre 2 Nisan'da doluyor" dedi.

 
GSS kapsamındaki vatandaşların, 1 Nisan 2017'den önce ödenmemiş prim borçları için çıkarılan yasayla önemli bir kolaylık sağlandı. Bu borçlar başvuru şartı aranmaksızın yapılandırıldı.
 
1 Nisan 2017 öncesine ait gecikme zammı ve cezası silindi, borçlar da aylık 53,33 lira üzerinden yeniden hesaplandı.
 
GELİRİ AZ ÇIKANIN BORCU SİLİNECEK
 
Bu borçların ödenmesi için verilen süre 30 Nisan'da doluyor. Ayrıca yasayla, gelir testine hiç başvurmamış vatandaşlara, 2 Nisan'a kadar gelir testine müracaat etme imkanı getirildi. Test sonucunda geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenlerin GSS borçları silinecek.
 
GSS BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
 
GSS borçlarında af yapılacağının yayılmasıyla birlikte pek çok vatandaş, GSS borcunun olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. GSS borçlarının tespit edilebilmesi için sorgulama yapılması gerekiyor. Peki, GSS borçları nasıl sorgulanıyor? GSS borç sorgulama işlemleri SGK’nın resmi sitesi üzerinden online olarak şu şekilde yapabilirsiniz; İlk olarak turkiye.gov.tr adresine giriş yapmalısınız. Girişi gerçekleştirdikten sonra yeni açılan sayfaya TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi girmelisiniz. Daha sonra açılacak menünün sol kısmında bulunan e-Hizmetler sekmesine tıklamalısınız. Bu işlemi tamamladıktan sonra açılacak menünün yine sol bölümünde bulunan harflerden Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilk harfi olan S harfini seçmelisiniz. Bu işlemi de yerine getirdikten sonra SGK içerisinde yer alan Diğer Hizmetler kategorisindeki ‘Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama’yı tıklamalısınız. Bu işlemler tamamlandıktan sonra sorgulamanızı yapabilirsiniz.
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Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 10 Oy
    Ben şunu çözemedim üniversite mezunu bir işsizim ailemle yaşıyor gelir testi yaparken annemin babamın aylık gelirini arabasını evini herseyini hesaplıyorlar banane annemin babamın gelirinden beni ne ilgilendirir aynı evde yaşıyoruz diye benim borcumu ödemek zorundalarmi helal mi bu alınan para
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