Gelir vergisi beyannamelerinde son hafta

2018 yılında sahip oldukları gayrimenkulleri de kiraya verenler veya elden çıkartanların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri, 1 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı. Hesaplanan Gelir Vergisinin ilk taksiti ise damga vergisi ile birlikte bu tarihte ödenecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Gayrimenkul sahipleri 2018 yılında hem elden çıkarttıkları hem de kira getirisi elde ettikleri taşınmazlar için vergi mükellefi olabiliyorlar. İktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde gayrimenkullerini elden çıkartanlar değer artışı kazancı yönü ile mükellefi kabul ediliyor. Bu kazançta 2018 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 12 bin TL. Kira gelirlerinde ise tahsil edilebilen kira gelirleri üzerinden meskenlerde 4 bin 400 TL, İşyeri kira gelirlerinde ise üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan 34 bin TL’yi aşanların beyanname vermeleri gerekiyor. Beyannameler, Gelir İdaresi Başkanlığının Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolaylıkla verilebiliyor” dedi.