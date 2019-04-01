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Gelir vergisi beyannamesi için bugün son gün

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2019 14:13 | Son Güncelleme

Gerçek usulde vergilendirilen 1 milyon 920 bin gelir vergisi mükellefiyle evini veya iş yerini kiralayan yaklaşık 1,9 milyon kişinin, geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini bugün gün sonuna kadar vermesi gerekiyor. Mükellefler, beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden online verebiliyor ve anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartlarıyla ödeme yapabiliyor

Gelir vergisi beyannamesi için bugün son gün

Mart başında başlayan gelir vergisi beyanname verme dönemi bugün sona eriyor. Mükellefler, bugün gün sonuna kadar geçen yıla ilişkin gelirleri için beyannamelerini verebilecek. Daha önce 25 Mart olarak belirlenen bu süre 1 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen 1 milyon 920 bin gelir vergisi mükellefi, 2018'e ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderiyor.

Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler de yıllık gelir vergisi beyannamelerini bugün gün sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Hazır Beyan Sistemi üzerinden online verebilecek.

Hazır Beyan Sistemi'ne, GİB'in internet sitesinden veya akıllı telefonlara indirilen mobil uygulamadan ulaşılabiliyor.

Hesaplanan gelir vergisi, ilgili mevzuat gereği mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeniyor. Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte aynı gün, ikinci taksitin 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Mükellefler vergilerini, yetkili banka şubelerine, bağlı oldukları vergi dairesine ve vergi dairesinin bildirilmesi şartıyla herhangi bir vergi dairesine bugün gün sonuna kadar ödeyebilecek.

Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve irattan kaynaklı gelir vergisinin, GİB'in internet sitesi veya Hazır Beyan Mobil Uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartlarıyla ödenmesine imkan tanınıyor.

YAŞLI VE ENGELLİLERE EVDE YARDIM

GİB, kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükelleflerle engelliliği veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek mükellefler için de önlem aldı. Bu durumdaki mükellefler, Vergi İletişim Merkezini (444 0 189) arayarak randevu talep etmeleri halinde adreslerine gidilerek beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunuyor.

Ödemeler için pek çok alışveriş merkezinde stantlar ve beyanname masaları bulunuyor. Mükellefler buralarda gelirlerini Hazır Beyan Sistemi'nden beyan edebiliyor. Vergi dairesi ekipleri, mükelleflere bugün de hizmet verecek.

YAPILANDIRMA TAKSİTLERİ

Öte yandan, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 11'inci taksiti, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 13'üncü taksiti ve 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 4'üncü taksitine ilişkin ödemelerin süreleri de bugün sona erecek.

KAYNAK:AA

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gelir vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı

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