Gelir vergisi beyannamesi için bugün son gün

Mart başında başlayan gelir vergisi beyanname verme dönemi bugün sona eriyor. Mükellefler, bugün gün sonuna kadar geçen yıla ilişkin gelirleri için beyannamelerini verebilecek. Daha önce 25 Mart olarak belirlenen bu süre 1 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen 1 milyon 920 bin gelir vergisi mükellefi, 2018'e ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderiyor.

Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler de yıllık gelir vergisi beyannamelerini bugün gün sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Hazır Beyan Sistemi üzerinden online verebilecek.

Hazır Beyan Sistemi'ne, GİB'in internet sitesinden veya akıllı telefonlara indirilen mobil uygulamadan ulaşılabiliyor.

Hesaplanan gelir vergisi, ilgili mevzuat gereği mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeniyor. Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte aynı gün, ikinci taksitin 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.