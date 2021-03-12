Gelir vergisi kaldırıldı mı? Hangi vergiler kaldırıldı? Ekonomik reform paketi açıklandı

Salgından dolayı uzun süre kapalı olan ya da faaliyetlerine tam zamanlı devam edemeyen basit usulde gelir vergisine tabi olan esnaflar için gelir vergisi muafiyeti getirildi. Yaklaşık olarak 850 bin esnafın yararlanacağı gelir vergisi muafiyeti, müjde niteliğini taşıyor…

GELİR VERGİSİ KALDIRILDI MI?

"Yatırım, istihdam, üretim, ihracat" olmak üzere ekonomik reform paketinin 4 temel üzerine oturtulacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaklaşık 850 bin esnaftan gelir vergisi alınmayacağını söyledi.

Çalışmaların özünde ekonomiyi üretim, yatırım, ihracat ve istihdam temelinde büyütme amacı bulunduğunu aktaran Erdoğan, ihracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli bir ekonomiyi hedeflediklerini belirterek, üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümeyi artıracaklarını belirtti.

Yol haritasını, milletle, kurumlarla iş dünyasıyla, tüm paydaşlarla hep beraber hayata geçireceklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye'yi en büyük 10 ekonomiden biri hâline getirmek adına gece gündüz çalışarak hedeflere ulaşılacağını vurgulayarak, yeni yönetim sisteminin güvenlik ve istikrarın teminatı olacağına inandığını anlattı.