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  4. Gelişmekte olan ülkeler 310 milyar dolar yatırım çekti

Gelişmekte olan ülkeler 310 milyar dolar yatırım çekti

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 11:38 | Son Güncelleme

Uluslararası Finans Enstitüsü Sermaye Akışları Ocak 2020 Raporu'ndan: - "Aralıkta gelişmekte olan ülkelere 30,7 milyarlık fon girişi yaşanırken, yıllık sermaye akışı 310 milyar dolar seviyesine ulaştı" - "2019'da Çin'in pay piyasalarına 36,7 milyar dolar, borçlanma araçlarına ise 93,4 milyar dolarlık yatırım yapıldı" - "Toplamda 130,1 milyar dolarlık sermaye yatırımı çeken Çin'i, 24,3 milyar dolarla Suudi Arabistan, 21,3 milyar dolarla Güney Kore ve 17,7 milyar dolarla Hindistan takip etti" - "Türkiye pay piyasalarına 2019'da net 426 milyon dolar, borçlanma araçlarına ise yaklaşık 3 milyar dolar sermaye yatırımı yapıldı" - "Aralık 2019'da Türkiye pay piyasalarında 108 milyon dolar, borçlanma araçlarında ise 43 milyon dolarlık fon girişi kayıtlara geçti"

İSTANBUL (AA) - MURAT ASLAN - Uluslararası Finans Enstitüsü'ne (IIF) göre, geçen yıl gelişmekte olan ülkelere 310 milyar dolarlık fon akışı oldu.

IIF Sermaye Akışları Ocak 2020 Raporu açıklandı.

Rapora göre, aralıkta gelişmekte olan ülkelere 30,7 milyar dolarlık fon girişi olurken, yıllık sermaye akışı 310 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Aralık ayındaki sermaye akışının 12,9 milyar doları pay piyasalarına, 17,8 milyar doları ise borçlanma araçlarına yapıldı. Kasım ayında ise gelişmekte olan ülkelere sermaye akışı 19,9 milyar dolar oldu. Aralıkta bir önceki aya göre yaşanan yüzde 54,3'lük artış, piyasalardaki iyimserlikten kaynaklandı.

Ağustosta ticaret görüşmeleri kaynaklı artan risk algısı gelişmekte olan ülkelere sermaye akışını yavaşlatırken, "güvenli liman" olan görülen varlıklar önemli getiri sağladı.

Rapora göre, merkez banklarının genişleyici para politikası ve ABD ile Çin arasında 1. faz ticaret anlaşmasının imzalanacak olması sermaye akımlarını destekledi. Yatırımlar da 2018'i geçti.

Gelişmekte olan ülkelere gelen sermaye akışları 2018'de 194 milyar dolarda kalırken, 2019'da fon akışları bir önceki yıla göre yüzde 60 artış kaydetti. Sermaye yatırımları, 2017'deki 375 milyar dolar seviyesinin ise altında kaldı.

- Borçlanma araçlarına olan güçlü talep devam etti

Rapora göre, sermaye girişlerinde borçlanma araçlarının güçlü performansı devam etti. 2019'un son çeyreğinde borçlanma araçlarına 54,3 milyar dolarlık yatırım yapıldı.

Gelişmekte olan ülke pay piyasalarına olan sermaye akışı güçlenerek sürdü. Aralıkta Çin'in pay piyasalarına yapılan yatırım miktarı 10,1 milyar dolara, Çin hariç gelişmekte olan ülke pay piyasalarına akan sermaye miktarı ise 2,8 milyar dolara ulaştı.

Çin, 2019'da pay piyasaları ve borçlanma araçları kalemlerinin her ikisinde de en yüksek fon akışını elde eden ülke oldu. Buna göre, 2019'da Çin'in pay piyasalarına 36,7 milyar dolar, borçlanma araçlarına ise 93,4 milyar dolarlık yatırım yapıldı.

Toplamda 130,1 milyar dolarlık sermaye yatırımı çeken Çin'i, 24,3 milyar dolarla Suudi Arabistan, 21,3 milyar dolarla Güney Kore ve 17,7 milyar dolarla Hindistan takip etti.

Çin hariç gelişmekte olan ülke pay piyasalarındaki sermaye girişi, temmuzdan bu yana ilk defa artıya geçti. Aralıkta, kasım ayına göre yaklaşık 7 milyar dolarlık artış yaşandı.

Borçlanma araçlarının sergilediği iyi performans, Latin Amerika'daki pozitif seyirden kaynaklandı. Kasımda borçlanma araçlarına yapılan yatırım 3,1 milyar dolar olurken, aralıkta bu miktar 8,8 milyar dolara yükseldi.

Gelişmekte olan Avrupa ve Asya ülkelerinin borçlanma araçları kaleminde ise önemli düşüşler yaşandı. Kasımda gelişmekte olan Asya ülkelerinin borçlanma araçlarına yönelen 7,8 milyar dolarlık sermaye akışı, aralıkta 1,3 milyar dolara geriledi.

Gelişmekte olan ülke pay piyasalarına yapılan yatırımlarda, gelişmekte olan Asya ülkeleri 13,6 milyar dolarla başı çekti. Söz konusu ülkeler, kasımda 7,3 milyar dolarlık yatırım aldı.

- Türkiye'ye en büyük fon akışı Ocak 2019'da yaşandı

IIF verilerine göre, yurt dışından Türkiye pay piyasalarına 2019'da net 426 milyon dolar, borçlanma araçlarına ise yaklaşık 3 milyar dolar sermaye yatırımı yapıldı.

Sermaye akışları aylık bazda incelendiğinde, iki kalemde de en iyi performans Ocak 2019'da sergilendi. Ocak 2019'da Türkiye pay piyasalarına aktarılan sermaye yatırımları 1 milyar 300 milyon doları, borçlanma araçlarına yapılan yatırımlar ise 4 milyar 339 milyon doları buldu.

Pay piyasalarından en hızlı çıkış 554 milyon dolarla martta yaşanırken, borçlanma araçlarında 2 milyar 422 milyon dolarla temmuzda oldu.

Geçen yıl Türkiye pay piyasalarından 1 milyar 131 milyon dolarlık çıkış yaşanırken, borçlanma araçlarına 1 milyar 163 milyon dolarlık sermaye yatırımı çekildi.

Aralık 2019'da Türk varlıklarına olan talepte görece sakinlik göze çarptı. Pay piyasalarında 108 milyon dolar, borçlanma araçlarında ise 43 milyon dolarlık fon girişi kayıtlara geçti.

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