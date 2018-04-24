Genç çiftçi desteği için son gün 30 Nisan

Kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe desteği verilecek.

Genç çiftçilere büyük destek

1 / 10 Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projeleri için destek başvurularının 30 Nisan'da sona ereceğini belirterek, "Genç çiftçi desteğinin bu yıldan sonra da devam etmesi tarım sektörü açısından önem arz etmektedir." dedi.

2 / 10 Bayraktar, yazılı açıklamasında, kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe desteği verileceğini hatırlattı.

3 / 10 41 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ OLMASI GEREKİYOR Genç çiftçi desteği için, tebliğin yayımlandığı 24 Mart itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış çiftçilerin başvuruda bulunabileceğine işaret eden Bayraktar, 2016 yılında başlayan programın 31 Aralık'a kadar devam edeceğini ancak başvuruların 30 Nisan'da sona ereceğini bildirdi.

4 / 10 Bayraktar, genç çiftçi desteğinin nüfusu 20 binden az yerleşim birimlerinde uygulandığını anımsatarak, destekten yararlanmak isteyen genç çiftçilerin, ön başvurularını "https://gencciftci.tarim.gov.tr" uzantılı yazılım üzerinden, kesin başvurularını ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının il ve ilçe müdürlüklerine şahsen yapmaları gerektiğini kaydetti.

5 / 10 Şemsi Bayraktar, “Genç çiftçi desteğinin 2018 yılından sonra da devam etmesi tarım sektörü açısından önem arz etmektedir. Kırsala yönelik uygulanan bu tip projeler, kırsalda hızla yaşlanmakta olan tarımsal nüfusun gençleştirilmesine, iyi tarım uygulamalarını esas alan genç nüfusun daha fazla ve etkin bir şekilde üretimde yer almasına katkıda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.

6 / 10 Proje konuları Genç çiftçi desteği proje konuları hakkında da bilgi veren Bayraktar; hayvansal üretime yönelik, bitkisel üretime yönelik ve yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik olmak üzere belirlenen proje konularını şöyle sıraladı:

7 / 10 Hayvansal üretime yönelik: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, arı sütü, ana arı, polen ve benzeri ürünleri üretimi, ipekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı.

8 / 10 Bitkisel üretime yönelik: Kapama meyve bahçesi tesisi, fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı.

9 / 10 Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik: Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim.