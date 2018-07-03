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Genç çiftçilere 2018 desteğinde geri sayım

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.07.2018 15:02 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca bu yıl 16 bin 733 genç çiftçiye 503 milyon lira hibe verilecek

Genç çiftçilere 2018 desteğinde geri sayım

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca bu yıl 16 bin 733 genç çiftçiye 503 milyon lira hibe destek verilecek. Hibe almaya hak kazanan genç çiftçilerin asil listeleri ilana çıktı.

Bakanlar Kurulu kararı gereği 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde genç çiftçi projelerine 30'ar bin lira hibe verilmesini içeren Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı bu yıl da devam ediyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, projenin bu yılki uygulaması için genç çiftçi proje başvuruları 2-30 Nisan'da il ve ilçe müdürlükleri tarafından alındı. İllerde vali veya vali yardımcısı başkanlığında kurulan "il proje değerlendirme komisyonları" tarafından değerlendirilen başvurular sonuçlandırıldı.

Dün itibarıyla açıklanan asil listeler 6 Temmuz'a kadar askıda kalacak. 2018 yılı uygulama döneminde 16 bin 733 genç çiftçiye hibe desteği verilecek.

Proje uygulamaya hak kazanan genç çiftçiler, 9-13 Temmuz'da sözleşmelerini imzalayacak. İş yapımı için ise 13 Temmuz'dan itibaren mahallinde uygulama başlayacak. Projeler, uygulamanın her aşamasında bakanlığın ilgili birimleri tarafından takip ve kontrol edilecek.

Projelerin yüzde 75'i hayvancılıkla ilgili

Program kapsamında genç çiftçilere, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği, ipek böceği yetiştiriciliği, meyve, bağ ve diğer üzümsü bitkilerden bahçe tesisi, örtü altı sebze ve süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar (beyaz şapkalı/istiridye mantarı) üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve coğrafi işaretli ürün yetiştiriciliği konularında hibe desteği verilecek.

Bu yıl farklı olarak "çok yıllık yem bitkisi üretimi" ile "arı sütü ve ana arı yetiştiriciliği" de proje kapsamında olacak.

Proje konuları içinde hayvancılık yine önemli bir yer tutacak. Desteklenecek projelerin 12 bin 582'si hayvancılık, bin 627'si arıcılık, 450'si serbest sistem tavuk yetiştiriciliği, 65'i ipek böceği yetiştiriciliği projelerinden oluşuyor. Bunun yanında 795 örtü altı yetiştiriciliği, 492 mantar yetiştiriciliği, 260 kapama meyve bahçesi konusunda bitkisel üretim projeleri uygulanacak. Kalan projeler ise diğer konularda gerçekleştirilecek.

Büyükbaş (sığır ve manda) ile küçükbaş (koyun ve keçi) yetiştiriciliği için verilecek hayvanlar, geçen yıllarda olduğu gibi genç çiftçilere yine TİGEM tarafından temin ve teslim edilecek. Genç çiftçilerin bazı projelerde temin sorunu yaşamaması için TİGEM'in yanı sıra Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile koordineli çalışılacak.

2016 ve 2017 yıllarında yaklaşık 31 bin genç çiftçiye çeşitli projeleri karşılığı 933 milyon lira hibe verilmişti. Bu yıl da 16 bin 733 genç çiftçiye 503 milyon lira hibe desteği sağlanacak. AA

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Anahtar Kelimeler:
gide ve tarım bakanlığı çiftçi

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