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Gençlik Projelerine 15 milyon liralık destek

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.10.2019 10:08 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, 15 milyon liralık destek sağlayacaklarını duyurdu.

Gençlik Projelerine 15 milyon liralık destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, 15 milyon liralık destek sağlayacaklarını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu destek

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