FİNANS

Gençlik ve Spor Bakanlığına 3 bin 243 "sürekli işçi" alınacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.02.2019 10:04 | Son Güncelleme

İl ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 278'i engelli 146'sı eski hükümlü olmak üzere 3 bin 243 "sürekli işçi" alımı gerçekleştirilecek. Başvurular bugünden itibaren İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığına 3 bin 243 "sürekli işçi" alınacak

Gençlik ve Spor Bakanlığına 3 bin 243 "sürekli işçi" alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere temizlik görevlisi, cankurtaran, mekaniker (pedallı araçlar), otobüs şoförü, aşçı, aşçı yardımcısı, elektrik tesisatçısı, güvenlik görevlisi, havuz suyu operatörü, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, garson, resepsiyon görevlisi, soğutma ve iklimlendirme teknisyeni, bilgisayar donanım teknikeri, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri, makine teknikeri, gençlik lideri ile muhasebeci meslek kolunda "sürekli işçi" alımı gerçekleştirilecek.

Temizlik görevlisi olarak alınacaklar engelli ve eski hükümlüler arasından seçilecek.

Gençlik lideri, muhasebeci, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri alımı sözlü sınav ile diğer branşlardaki işçi alımı ise kura ve sözlü sınavla yapılacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak işçi alımında 3 bin 243 kişiden 278'i engelli, 146'sı ise eski hükümlüler arasından seçilecek.

Muhasebeci ve gençlik kadroları için lisans düzeyinde yapılan 2018 KPSS'nin P3 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranıyor.

Bugün başlayan başvurular 15 Şubat'a kadar İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılacak.

Daha sonra İŞKUR tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderilen listede yer alan adayların kura çekim yeri ve tarihleri bakanlığın internet sitesinden duyurulacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekimini adaylar da izleyebilecek.

Başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Belirlenen adaylar "www.gsb.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavın yeri ve tarihleri de bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

Sınav kurulunca başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacak.

Sözlü sınavda adaylara genel kültür (25 puan), genel yetenek (25 puan) ve mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin (50 puan) konularda sorular yöneltilecek.

Adaylar genel kültür ve genel yetenek alanında rastgele seçtikleri kapalı zarflardaki sorulara yazılı cevap verecek.

Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise adayların yetkinliklerini ölçmeye yönelik eğitim düzeylerine uygun değerlendirme esas alınacak.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

KAYNAK:AA

PARTNERHerkes onu konuşuyor! Spor dünyasını şaşırtan kareHerkes onu konuşuyor! Spor dünyasını şaşırtan kare
Fiyatları düşürecek uygulama! Mahalle mahalle gezecekFiyatları düşürecek uygulama! Mahalle mahalle gezecek
Ortaya çıktı! 400 kişinin serveti ülkenin yüzde 60'ına denk!Ortaya çıktı! 400 kişinin serveti ülkenin yüzde 60'ına denk!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Gözler dolarda! 'Değer kazancı var'

Gözler dolarda! 'Değer kazancı var'

Fiyatları düşürecek uygulama! Mahalle mahalle gezecek

Fiyatları düşürecek uygulama! Mahalle mahalle gezecek

Bakan duyurdu! Fahiş fiyat uygulayan firmalara ceza yağdı

Bakan duyurdu! Fahiş fiyat uygulayan firmalara ceza yağdı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kredi borçlarına 60 ay yapılandırma bugünden itibaren başladı

Kredi borçlarına 60 ay yapılandırma bugünden itibaren başladı

Tanzim satış noktaları nedir? İşte İstanbul'daki tanzim satış noktları

Fiyatları düşürecek uygulama! Mahalle mahalle gezecek

Ortaya çıktı! 400 kişinin serveti ülkenin yüzde 60'ına denk!

Ortaya çıktı! 400 kişinin serveti ülkenin yüzde 60'ına denk!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhtiyaç kredilerinde yeni dönem

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

ASELSAN'dan 512,4 milyon liralık sözleşme

ASELSAN'dan 512,4 milyon liralık sözleşme

Alan yok! Mezgit ve istavrit 10, hamsi ise 25 TL

Alan yok! Mezgit ve istavrit 10, hamsi ise 25 TL

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.