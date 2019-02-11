Gençlik ve Spor Bakanlığına 3 bin 243 "sürekli işçi" alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere temizlik görevlisi, cankurtaran, mekaniker (pedallı araçlar), otobüs şoförü, aşçı, aşçı yardımcısı, elektrik tesisatçısı, güvenlik görevlisi, havuz suyu operatörü, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, garson, resepsiyon görevlisi, soğutma ve iklimlendirme teknisyeni, bilgisayar donanım teknikeri, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri, makine teknikeri, gençlik lideri ile muhasebeci meslek kolunda "sürekli işçi" alımı gerçekleştirilecek.

Temizlik görevlisi olarak alınacaklar engelli ve eski hükümlüler arasından seçilecek.

Gençlik lideri, muhasebeci, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri alımı sözlü sınav ile diğer branşlardaki işçi alımı ise kura ve sözlü sınavla yapılacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak işçi alımında 3 bin 243 kişiden 278'i engelli, 146'sı ise eski hükümlüler arasından seçilecek.

Muhasebeci ve gençlik kadroları için lisans düzeyinde yapılan 2018 KPSS'nin P3 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranıyor.