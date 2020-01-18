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  4. Genel Müdür Erkan: "Marmarabirlik kooperatifçiliğin örnek kuruluşudur"

Genel Müdür Erkan: "Marmarabirlik kooperatifçiliğin örnek kuruluşudur"

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2020 10:49 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Marmarabirlik’i ziyaret etti.

Ticaret Bakanlığı, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Marmarabirlik’i ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve Genel Müdür İsmail Acar tarafından karşılanan Erkan, Entegre Üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa’dan Marmarabirlik’in dünü bugünü hakkında bilgiler alan Ticaret Bakanlığı, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, kooperatifçiliğin önemine vurgu yaptı. Erkan şunları söyledi:
"Üreticiden tüketiciye köprü vazifesi gören kooperatifler, sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmada önemli rol oynamaktadır. Bakanlık olarak amacımız kooperatif ortaklarının bütün ihtiyaçlarının karşılanması, iç pazarda satışlarının artması ve ihracatta daha fazla pay almalarını sağlanmaktır. Ticaret Bakanlığı olarak gerek kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması, gerekse mevcut kooperatiflerimizin sıkıntılarını gidermek üzere çok kapsamlı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz ” dedi.

“Marmarabirlik kooperatifçiliğin örnek kuruluşudur”
Marmarabirlik’in başarısının tesadüf olmadığını, planlı bir büyümenin olduğunu belirten Erkan,“Ortaklarına sahip çıkan ve kalite standartlarını her geçen gün daha da artıran bir Marmarabirlik var. Marmarabirlik ülkemizde kooperatifçiliğin örnek kuruluşlarından biri; adeta gözbebeğidir. Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiğimiz Kooperatifçilik Fuarında en dikkat çeken kurumların başında da Marmarabirlik geliyordu. Başarıları çalışmalarınızdan dolayı sizi bir kez daha tüm ortakları ve çalışanlarınızı tebrik ediyorum” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hidamet Asa yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Marmarabirlik sayesinde kooperatifçiliğin ülkemizde yeniden bir umut haline gelmesi bizleri sevindirmektedir. Göreve geldiğimiz günden bugüne yakaladığımız başarının temelinde şu vardır; Marmarabirlik ile ortaklar arasında mesafe ortadan kaldırılmış, ortaklarımızın kuruma karşı güvensizliği bitirilmiş ve güven tesis edilmiştir. Planlı büyüme, doğru yatırım politikaları ile hem kurum büyümüş, hem de ortaklarımızın refah seviyesi artmıştır. Daha çok ürün alınmış, daha çok ürün satılmış ve kar edip, karlılık yatırıma dönüştürülmüştür. Bunların tamamı 1 TL kredi kullanılmadan yapılmıştır. Ticaret Bakanlığımızdan arz fazlalığın olduğu yıllarda, ürün alımlarında kullanılmak üzere finans desteği sağlanması durumunda, üreticimizin sıkıntıları minimum seviyeye inecek olup, Marmarabirlik’in gücüne de güç katacaktır. Ticaret Bakanlığı nezdinde Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünüzün düzenlediği Türkiye Kooperatifler Fuarı ile ülkemizde kooperatifçilik adına yeni bir vizyon oluşmuştur."

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