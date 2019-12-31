FİNANS
  4. Geniş para arzı M3 yüzde 25,7 büyüdü

Geniş para arzı M3 yüzde 25,7 büyüdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 14:49 | Son Güncelleme

En geniş para arzı M3 Kasım ayında yıllık yüzde 25,7 büyüdü.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Kasım ayı Parasal Gelişmeleri’ni açıkladı.

En geniş para arzı M3 Kasım ayında yıllık yüzde 25,7 büyüdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Kasım ayı Parasal Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, geniş para arzı M3, Ekim 2019 döneminde yıllık yüzde 20,4 büyümenin ardından Kasım 2019 döneminde yüzde 25,7 büyüdü. En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay gerçekleşen yüzde 28,2’den yüzde 38,1’e yükseldi. Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Kasım 2019’da bir önceki aya göre artarak pozitif yönde yüzde 11,9 olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Ekim 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 1,1 artarken, Kasım 2019 döneminde bir önceki yıla göre yüzde 5,9 arttı.
Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü. Kasım 2019’da geniş para arzı M3’de gözlenen yıllık yüzde 25,7 oranındaki büyümede yüzde 17,5 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 5,6 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.
M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 26,7’ü özel sektörden, yüzde 4,4’i genel yönetimden, yüzde 0,9’i banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 1,7’i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde oldu. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 8 oranında azalış olarak katkı yaptı.

Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi
EİB BM Sürdürülebilirlik ve Global Compact’a üye olduEİB BM Sürdürülebilirlik ve Global Compact’a üye oldu
Borsa ilk yarıda yatayBorsa ilk yarıda yatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kritik kanun resmen yürürlükte

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kritik kanun resmen yürürlükte

THY'den 'Boeing 737 Max' açıklaması

THY'den 'Boeing 737 Max' açıklaması

Simit Sarayı’ndan iddialarla ilgili açıklama

Simit Sarayı’ndan iddialarla ilgili açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TARSİM: “Sigortalı üretici ve yetiştiricilerimize 1.3 milyar hasar ödemesi yapıldı”

TARSİM: “Sigortalı üretici ve yetiştiricilerimize 1.3 milyar hasar ödemesi yapıldı”

EİB BM Sürdürülebilirlik ve Global Compact’a üye oldu

EİB BM Sürdürülebilirlik ve Global Compact’a üye oldu

Borsa ilk yarıda yatay

Borsa ilk yarıda yatay

TAYSAD/Kanca : Dünya otomobil üretiminde yüzde 6.0 daralma olası (2)

TAYSAD/Kanca : Dünya otomobil üretiminde yüzde 6.0 daralma olası (2)

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Bakan Varank: TSE aracılığıyla 487 helal belge verdik

Bakan Varank: TSE aracılığıyla 487 helal belge verdik

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.