Gerekirse ilave sıkılaştırma yaparız

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, Bankanın 86. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya enflasyonda gelinen seviyelerin halen yüksek olduğunu belirterek, "Çekirdek enflasyondaki iyileşmenin sınırlı olduğunu söyledi.

Son dönemdeki gelişmeleri enflasyon görünümüne etkileri açısından yakından takip ettiklerini kaydeden Çetinkaya şöyle konuştu: Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyonu etkileyen unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecektir.

Amacımız kalıcı fiyat istikrarını sağlamaktır. Merkez Bankası olarak bir yandan para politikası araçlarını fiyat istikrarı doğrultusunda etkin biçimde kullanırken diğer yandan yapısal alanlarda ortak çaba platformlarına destek vermeye devam edeceğiz. Tasarladığımız bütüncül politika çerçevesi ile uyumlu şekilde kapsamlı bir kurumsal dönüşüm stratejisini de eş zamanlı olarak hayata geçirmeye devam edeceğiz."