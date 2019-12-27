Geri sayım başladı! Yerli otomobil görücüye çıkıyor (Yerli otomobilin ismi ne olacak?)

YERLİ otomobil tanıtımı öncesinde en çok tartışılan konuların başında ise yerli otomobilin isminin ne olacağı geliyor. Bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapılmış olmasa da isminin bugün yapılacak törende açıklanabileceği ifade ediliyor. Ancak sosyal medya kullanıcıları şimdiden yerli otomobilin isminin ne olacağı konusunda tartışmaya başladı. Dün TOGG’un twitter hesabında saat 14.53’te yerli otomobilden bir fotoğraf paylaşılmasıyla, otomobilin isminin ‘Fatih’ olabileceği ifade edildi. Otomobilde bulunan ‘lale’ figüründen yola çıkanlar ise isminin ‘İstanbul’ olabileceğini ileri sürdü. Sosyal medyada gündeme gelen diğer isimler arasında ise ‘Ottoman’, ‘Wolf’ (kurt), ‘Atak’ ve ‘Türker’ yer adı.

Aradan geçen yıllara rağmen Türkiye'nin ve Türk insanının yerli otomobil arzusu hiç dinmedi. Bu hayali gerçekleştirme sürecinin fitilini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ateşledi.

Türkiye'nin, 29 Ekim 1961 yılında "Devrim" arabasıyla başardığı "yerli otomobil üretme" hedefinin üzerinden 58 yıl geçti. İlk yerli Türk otomobil "Devrim"den 4 adet üretilmiş, ancak otomobilin "yetersiz benzin konulması" nedeniyle yolda kalması, Devrim'le ilgili olumsuz propaganda yapanların da seslerinin yükselmesine neden olmuş ve proje, "otomobil yolda kaldı" gerekçesiyle rafa kalkmıştı.

Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) liderliğinde başlayan yatırımcı arayışı kısa sürede tamamlandı. 2 Kasım 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi, Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, KÖK Grubu, Turkcell Grubu, Zorlu Holding ve TOBB'la imzalandı. Türkiye’nin Otomobil Projesi'ndeki 5 büyük grubun yüzde 19'luk hisselerinin olduğu girişim grubuna, TOBB yüzde 5 hisseyle dahil oldu. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluş ve ortaklık sözleşmelerine imzalar 31 Mayıs 2018'de atıldı.

2022'DE SERİ ÜRETİM PLANLANIYOR

Türkiye'nin otomobil üretim yolculuğunda süreç, yola çıkılırken planlandığı şekilde devam ediyor.

TOGG CEO'su Karakaş, yurt içinde ve yurt dışında ağırlıklı olarak yeni ulaşım modelleri ve teknolojileri hakkında düzenlenen toplantılarda yaptığı konuşmalarda, 2022'nin ortalarında Türkiye'nin elektrikli aracını piyasaya sürmeye başlayacağını ve bu aracın piyasaya çıktığı tarihte rakipleriyle aynı seviyede otonom sürüşe hazır olacağını belirtmişti.

Karakaş, bu yılın mayıs ayında Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen bir toplantıda ise "Türkiye'nin otomobilinde 2022 yılında piyasaya çıkana kadar, her hafta, her ay ne yapacağımız programlandı. Planı tıkır tıkır işletiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

TOGG olarak şarj altyapısından nesnelerin bağlantısına, yeni startuplardan yeni yan sanayilere kadar geniş bir mobilite ekosistemi oluşturacaklarını aktaran Karakaş, "Türkiye’nin teknoloji konusunda sinerji yaratacak şirketleri bünyemizde. Büyüyen segmente yatırım yapacağız. 2022 yılında C segmentte elektrikli SUV araçla pazara giriyoruz. 2-3 yıldan sonra AB merkezli ihracat pazarlarına yönlendirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Karakaş, kasım ayında, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) düzenlediği Vizyoner Zirvesi'nde yerli otomobilin banttan ineceği açıklanan 2022'nin kısa bir süre olduğuna dair bir yorum üzerine ise "Bu soruyu biz de kendimize sorduk. Dünyadaki kıyaslamalara baktığınızda bu süre zarfında bunu yapmak mümkün. Başkaları yapabiliyorsa biz de yapabiliriz." açıklamasında bulunmuştu.