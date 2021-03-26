Getir, Türkiye'nin yeni 'Unicorn'u oldu!

Getir'in Kurucusu Nazım Salur, son dakika yaptığı açıklamada şirketin, 300 milyon dolarlık yatırımla 2.6 milyar dolar değerlemeye ulaştığını belirtti. Yerli girişim Getir, Türkiye'nin ikinci Unicorn'u oldu.

GETİR'DEN DİKKAT ÇEKEN KAR

AA'da yer alan habere göre yaklaşık 5.5 yılda unicorn olarak adlandırılan milyar dolar üzeri değerlemeye ulaşan Getir'in kurucusu Nazım Salur, şirketin yeni yatırım ile bu yıl içinde Almanya, Fransa ve Hollanda'da da faaliyete geçeceğini söyledi.

Salur düzenlenen basın toplantısında sermaye artırımından sonra kurucu beş ortağın hisse oranının %60'ın üzerinde kaldığını, yeni kaynağın ise Sequioa Capital ve Tiger başta olmak üzere mevcut ortaklardan geldiğini söyledi.

Ocak ayında 128 milyon dolar yatırım alan Getir ilk yurtdışı operasyonlarına iki ay önce Londra ile başladı.

2015 yılında kurulan Getir, bu yılın başında Silikon Vadisi’nin önemli yatırımcılarından Michael Moritz’in başkanlığında yeni bir fonlama turunda 128 milyon dolar yatırım almıştı. Bu yatırımı yurtdışı büyüme için kullanan girişim, Londra’ya açılmış. Ardından Paris, Berlin ve Amsterdam için çalışmalara başlamıştı.

UNICORN NEDİR? İŞTE TÜRKİYENİN İLK UNICORN'U

Değerlemesi 1 milyar dolar ya da üzeri olan girişimler 'Unicorn' olarak adlandırılıyor.

Türkiye'nin ilk 'Unicorn'u oyun şirketi Peak Games olmuştu. 2010 yılında İstanbul'da kurulan Peak Games 1,8 milyar dolar karşılığında ABD'li mobil oyun şirketi Zynga'ya satıldı.



