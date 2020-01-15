Getir’e 38 milyon dolarlık uluslararası yatırım

İstanbul, 15 Ocak (DHA) - Türkiye’nin teknolojik girişimi Getir’e, Silikon Vadisi yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcı tarafından 38 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

Getir’e, Michael Moritz kişisel yatırım fonu Crankstart aracılığıyla 25 milyon dolar yatırım yaptı. Moritz’in ardından Brezilya ve Türkiye’den bazı yatırımcılar 13 milyon dolarlık ek fon sağladı. Getir, Seri A turunu toplamda 38 milyon dolarlık yatırımla tamamladı.

Getir’in hikayesinin, ilk teknolojik girişimi BiTaksi’nin başarısı üzerine kurulu olduğunu belirten Getir Kurucusu Nazım Salur, “Getir ile dünyada bir ilki gerçekleştirdik, bir pazar oluşturduk. Aldığımız yatırımlar, Türkiye’den çıkan bir fikrin elde ettiği başarıları perçinlememize ve yeni pazarlara açılmamıza destek olacak” dedi.

Michael Moritz, Getir’in iş modelini “Taze bir tarifle, beklenmedik malzemelerle hazırlanmış bir Türk lokumu” olarak tanımladı.

Seri A turunun gerçekleşmesini sağlayan Londra bazlı Numis Securities CEO’su Alex Ham da Getir’e ilişkin görüşlerini Financial Times’a şöyle paylaştı:

“Getir’e olan dış ilginin Türkiye pazarına biraz ışık tutacağını umut ediyorum. Türkiye’de 20 tane daha Getir olmadığını bilsem de süper yetenekli bazı girişimcilerin ve gerçekten ilginç işlerin olduğunu biliyorum.”

A turunun tamamlanmasıyla birlikte B turunda 100 milyon dolarlık yeni bir fon oluşturmak için görüşmelere başlayan Getir, bu ek yatırımı yurtiçi büyümesini hızlandırmak ve dış pazarlara açılmak için kullanılacağını belirtti.

İlk olarak Londra’da kullanıcılarıyla buluşmayı amaçlayan şirketin öncelikli hedefleri arasında São Paulo, Paris ve Mexico City var. (Fotoğraflı)

