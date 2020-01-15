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  4. Getir’e 38 milyon dolarlık yatırım

Getir’e 38 milyon dolarlık yatırım

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 13:32 | Son Güncelleme

Hızlı teslimat uygulaması Getir, Silikon Vadisi’nin önemli yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık yatırım aldı.Türkiye’nin teknolojik girişimi Getir, Sir Michael Moritz’in liderliğinde bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık yatırım aldı.

Hızlı teslimat uygulaması Getir, Silikon Vadisi’nin önemli yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık yatırım aldı.
Türkiye’nin teknolojik girişimi Getir, Sir Michael Moritz’in liderliğinde bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık yatırım aldı. 2015 yılından bu yana tüm dünya için yeni bir pazar oluşturan ve uluslararası arenada da yatırımcıların dikkatini çeken Getir’e, Michael Moritz kişisel yatırım fonu Crankstart aracılığıyla 25 milyon dolar yatırım yaptı. Moritz’in ardından Brezilya ve Türkiye’den bazı yatırımcılar 13 milyon dolarlık ek fon sağladı. Getir Seri A turunu toplamda 38 milyon dolarlık yatırımla tamamladı.

Getir Kurucusu Nazım Salur konuya dair “Getir ile dünyada bir ilki gerçekleştirdik, bir pazar oluşturduk. Aldığımız yatırımlar, Türkiye’den çıkan bir fikrin elde ettiği başarıları perçinlememize ve yeni pazarlara açılmamıza destek olacak” ifadelerini kullandı.

Moritz: “Taze bir tarifle, beklenmedik malzemelerle hazırlanmış bir Türk lokumu”
Getir’in potansiyeline inanan ve yatırım turunda liderliği üstlenen Sir Michael Moritz, bahsi geçen şirketin iş modelini ‘Taze bir tarifle, beklenmedik malzemelerle hazırlanmış bir Türk lokumu’ na benzetti.
Seri A turunun gerçekleşmesini sağlayan Londra bazlı Numis Securities CEO’su Alex Ham da şirkete ilişkin görüşlerini Financial Times’a şöyle paylaştı: “Getir’e olan dış ilginin Türkiye pazarına biraz ışık tutacağını umut ediyorum. Türkiye’de 20 tane daha Getir olmadığını bilsem de süper yetenekli bazı girişimcilerin ve gerçekten ilginç işlerin olduğunu biliyorum.”

Şirket, A turunun tamamlanmasıyla birlikte süratle B turunda 100 milyon dolarlık yeni bir fon oluşturmak için görüşmelere başlamış durumda. Bu ek yatırım şirketin gerek yurtiçi büyümesini hızlandırmak gerekse de dış pazarlara açılmak için kullanılacak.

2020 Hedefi: Yurt dışı operasyonu
Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında sipariş sayısını ikiye katlayan ve Aralık ayında 1,5 milyon defa kullanıcılarının kapısını çalan Getir, İstanbul’a ek olarak Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli’de de faaliyetlerini sürdürüyor. GetirYemek ve GetirBüyük ile hizmet alanını da genişleten Getir, 2020 yılı tamamlanmadan yurt dışında da hizmet verebilmek için çalışmalarını hızlandırdı. İlk olarak Londra’da kullanıcılarıyla buluşmak isteyen girişimin öncelikli hedefleri arasında So Paulo, Paris ve Mexico City var.

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