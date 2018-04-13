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Gezen tavuk çiftliği kurdu! Şimdi talebe yetişemiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2018 16:37 | Son Güncelleme

Muş'un Varto ilçesinde aldığı devlet desteği ile tavuk çiftliği kuran Bingöl, günlük elde ettiği 700 yumurtayı çevre illere pazarlıyor.

Muş'un Varto ilçesinde aldığı devlet desteği ile tavuk çiftliği kuran Erdal Bingöl, yumurtalara gelen yoğun talep üzerine işini büyütmeyi hedefliyor.

Köyüne döndü çiftlik kurdu!

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Bingöl, yaklaşık 11 yıl önce yaşadığı Dallıöz köyünden ayrılarak yerleştiği İzmir'de ticaretle uğraşmaya başladı. İşleri kötü giden Bingöl, köyüne dönerek 6 ay önce Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan (SYDV) 15 bin lira kredi desteği aldı.
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Bingöl aldığı krediyle köyünde kurduğu tavuk çiftliğinde günlük elde ettiği 700 yumurtayı çevre il ve ilçelere de satıyor.
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Köyüne döndükten sonra tavuk çiftliği kurma hayalini devlet desteği ile gerçekleştirdiğini söyleyen Erdal Bingöl, bu tür projelerin ilçede yaygınlaşması gerektiğini belirterek, "Çiftliğimde organik, gezen tavuk çok olduğu için yumurtalara talep çok fazla. Taleplere yetişemediğim için alacağım ikinci geri ödemeli kredi ile işi büyütmeyi hedefliyorum." dedi.
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"BU PROJELER SADECE GÖÇÜ DEĞİL, TERÖRÜ DE ÖNLÜYOR"

"BU PROJELER SADECE GÖÇÜ DEĞİL, TERÖRÜ DE ÖNLÜYOR"
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin ise ilçenin terörden temizlendikten sonra vatandaşların iş ve sosyal hayatlarını canlandırıcı projeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
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Bu kapsamda 70 aileye en az ikiz doğum yapan küçükbaş havyan yardımı yaptıklarını anlatan Çetin, "Altı ay önce de bir vatandaşımız tavuk çiftliği projesi yaptı ve 900 tavuk verdik. Şimdi iyi bir gelir elde ediyor ve taleplere yetişemediğini söylüyor. Biz de bu vatandaşımıza ikinci kredi desteği ile tavuk çiftliğini ikiye katlaması için destek vereceğiz." diye konuştu.
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Çetin, benzer projeleri desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Bu projelerimiz sadece göçü değil, terörü de önlüyor. İşsiz insan suça karışır, işsiz insan boşluğa düşer, ekonomisi olan vatandaş kolay kolay sıkıntılı işlere girmez. Bu projeler köyleri canlandırıyor ve ekonomiye katkı sağlıyor, bir taşla onlarca kuş vuruluyor. Biz de bu yönde her türlü desteği yapıyoruz ve yapacağız."
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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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