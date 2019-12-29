GGYD Başkanı Allıoğlu: "2020'de ekonomide toparlanma hızlanacak"

MEHTAP YILMAZ - Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, alınacak tedbirler ile ekonomi, eğitim ve hukuk alanlarındaki yapısal reformların etkisiyle 2020'de ekonomik toparlanmanın hızlanmasını beklediklerini bildirdi.

Allıoğlu, AA muhabirine, 2019 yılındaki gelişmeleri ve 2020 yılı beklentilerini değerlendirdi.

GGYD'nin 2003 yılında kurulduğunu ve bugün itibarıyla 500 üyesinin bulunduğunu aktaran Allıoğlu, üyelerinin, iş yerlerinde 20 binden fazla istihdam sağladığını ve ekonomiye yıllık ortalama 6 milyar lira kazandırdıklarını söyledi.

Allıoğlu, dernek olarak başta üyelerine olmak üzere, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirterek, bu doğrultuda Türkiye'de girişimciliğin gelişmesi için tüm enstrümanları kullanmaya çalıştıklarını dile getirdi.

GGYD üyelerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda elini güçlendirmek, yeni yatırımlara ve ortaklıklara imza atmalarını sağlamak amacıyla çeşitli organizasyonlar yaptıklarını anımsatan Allıoğlu, ayrıca dezavantajlı kesimlere dönük sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştirdiklerini anlattı.