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  4. GGYD Başkanı Allıoğlu: "2020'de ekonomide toparlanma hızlanacak"

GGYD Başkanı Allıoğlu: "2020'de ekonomide toparlanma hızlanacak"

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.12.2019 11:26 | Son Güncelleme

"Türk ekonomisinin yumuşak karnı olan enflasyon, işsizlik ve cari açıkla mücadelede yol alınacak ve sürdürülebilir büyüme tesis edilecek"

MEHTAP YILMAZ - Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, alınacak tedbirler ile ekonomi, eğitim ve hukuk alanlarındaki yapısal reformların etkisiyle 2020'de ekonomik toparlanmanın hızlanmasını beklediklerini bildirdi.

Allıoğlu, AA muhabirine, 2019 yılındaki gelişmeleri ve 2020 yılı beklentilerini değerlendirdi.

GGYD'nin 2003 yılında kurulduğunu ve bugün itibarıyla 500 üyesinin bulunduğunu aktaran Allıoğlu, üyelerinin, iş yerlerinde 20 binden fazla istihdam sağladığını ve ekonomiye yıllık ortalama 6 milyar lira kazandırdıklarını söyledi.

Allıoğlu, dernek olarak başta üyelerine olmak üzere, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirterek, bu doğrultuda Türkiye'de girişimciliğin gelişmesi için tüm enstrümanları kullanmaya çalıştıklarını dile getirdi.

GGYD üyelerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda elini güçlendirmek, yeni yatırımlara ve ortaklıklara imza atmalarını sağlamak amacıyla çeşitli organizasyonlar yaptıklarını anımsatan Allıoğlu, ayrıca dezavantajlı kesimlere dönük sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştirdiklerini anlattı.

- "Yüksek büyüme için tüm kesimlere görev düşüyor"

Yıl içindeki ekonomik sıkıntıları zaman zaman risk alarak bertaraf etmeye çalıştıklarına işaret eden Allıoğlu, reel sektörün rahatlatılması için atılan adımların son derece etkili olduğunu vurguladı.

Allıoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) arka arkaya gerçekleştirdiği 4 faiz indirimiyle nakit akışında ve tahsilatlarda hissedilir rahatlama yaşandığına dikkati çekerek, sağlanan hibe, teşvik ve desteklerin de piyasayı canlandırdığını bildirdi.

2020'ye ilişkin beklenti ve hedeflerini de anlatan Allıoğlu, şunları kaydetti:

"2020'de alınacak tedbirler ile ekonomi, eğitim ve hukuk alanlarında beklenen yapısal reformların ivmelenmesiyle ekonomide toparlanma hızlanacak. Türk ekonomisinin yumuşak karnı olan enflasyon, işsizlik ve cari açıkla mücadelede yol alınacak ve sürdürülebilir büyüme tesis edilecek. Bu yılın 3'üncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyüyen, 2020 yılında ise yüzde 3-4 büyüme kaydedeceğini tahmin ettiğimiz Türk ekonomisinin, kalıcı ve sürdürülebilir yüksek büyümesi için tüm kesimlere görev düşüyor. Reel sektör çalışmaktan, üretmekten vazgeçmeyecek, ekonomi yönetimimiz reformlarda gecikmeyecek ve daha fazla destek sağlayacak, tasarruf herkesin birinci vazifesi olacak, özellikle kamu kaynakları etkin ve verimli kullanılacak, Ar-Ge'nin yaygınlaşması, inovasyonun kültür haline gelmesi noktasında ihtiyaç duyulan adımlar atılacak ki yüksek büyümede, enflasyon, işsizlik ve cari açıkla mücadelede başarılı olalım."

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Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Nezih Allıoğlu

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