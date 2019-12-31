FİNANS
  4. GİB'den sahte sosyal medya paylaşımı uyarısı

GİB'den sahte sosyal medya paylaşımı uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 13:16 | Son Güncelleme

Gelir İdaresi Başkanlığı: - "Başkanlığın adı ve logosu kullanılarak yapılan paylaşımlarla sahte internet adreslerine yönlendirme yapılarak mükelleflerin kredi kartı bilgileri ve şahsi bilgileri ele geçirilmeye çalışılmaktadır"

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sosyal medyada Başkanlığın adı ve logosuyla yapılan paylaşımlarla mükelleflerin kredi kartı ve kişisel bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı uyarısında bulundu.

GİB'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, sosyal medya mecralarında Kurumun adı ve logosu kullanılarak "kredi kartı aidatlarıyla ilgili iade işlemlerinin yapılacağına" ilişkin paylaşım ve duyurular yapıldığının belirlendiği ifade edildi.

Duyuruda, anılan paylaşımlarla sahte internet adreslerine yönlendirme yapılarak, mükelleflerin kredi kartı ve kişisel bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı uyarısında bulunularak, şunlar kaydedildi:

"Başkanlığımız ile hiçbir ilgisi bulunmayan söz konusu paylaşımlarda belirtilen görsel veya linklere girilmemesi özellikle mağduriyetlerin yaşanmaması bakımından önem arz etmektedir. Başkanlığımız ile ilgili her türlü işleminizi www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden yapılmasına dikkat edilmelidir."

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Anahtar Kelimeler:
Gelir İdaresi Başkanlığınca

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