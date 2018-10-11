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Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.10.2018 09:48 | Son Güncelleme

Son dönemde artan konkordato kararlarına yenileri eklendi. En büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan ve temelleri 1964 yılında atılan Yörsan, konkordato başvurusu yaptı.

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Süt ve süt ürünleri sektöründe yarım asrı geride bırakan Yörsan Gıda konkordato istedi.

Konkordato başvurusu önceki gün Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesine yapıldı. Dava başvurusunda, şirketin mali güçlük içinde olduğu kaydedildi.

Dava dilekçesine göre, ekonomide yaşanan genel sıkıntıların şirketin mali yapısını olumsuz etkilediği belirtildi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberinde, konuya yakın bir kaynağın; zincir marketlere satılan ürünlerin kâr marjındaki düşüş, akaryakıt nedeni ile artan lojistik giderleri ve kredi maliyetlerindeki yükselişin, şirketin mali dengesini bozduğunu kaydettiği değerlendirmesi yer aldı.

Konkordato talep eden Yörsan Gıda’ya yönelik bazı alacaklıların ise icra takibine geçtiği öğrenildi. Şirkete süt veren bir alacaklı 400 bin liralık alacağı nedeni ihtiyati haciz kararı aldı. Konuya ilişkin, şirket yetkililerinden ise herhangi bir dönüş olmadı.

1964 YILINDA KURULDU

Şirkete süt veren bir alacaklı 400 bin liralık alacağı nedeni ile Yörsan'a yönelik ihtiyati haciz kararı aldı. Konuya ilişkin, şirket yetkililerinden ise herhangi bir dönüş olmadı. İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine de giren Yörsan'ın temeli 1964 yılında Yörükler Gıda Limited Şirketi olarak atıldı.

1984 yılında Türkiye'nin ilk beyaz peynir fabrikasını kuran Yörsan 4 yıl önce özel sermaye fonu Dubai merkezli Abraaj Group'a satıldı. Ocak 2018 tarihli ticaret sicil gazetesine göre Yörsan'ın yüzde 96 hissesi Abraaj Grubu'nun kontrolündeki Dairy Fresh Süt Ürünleri Ve Gıda Yatırımları San. Ve Tic. AŞ'ye, kalan hisse ise Yörsan'ın üç kurucu kurucusundan biri olan Şerafettin Yörük'e ait. Şerafettin Yörük ile Abraaj'ın davalık oldukları gündeme gelmişti. Bloomberg'in 3 ay önceki haberine göre Yörük, ‘adil olmayan sermaye artırımlarıyla şirketteki hisselerinin yüzde 20'den yüzde 3'e inmesine neden olunduğu' gerekçesi ile yargı yoluna gitmişti.

KORKODATO NEDİR?

Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.
Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet Borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.


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Okuyucu Yorumları 24 yorum
kriz yok (!) neden böyle oluyor acaba ?
onlar konuşur ak parti yapar
Daha beter olun başkanlığı tadacaksınız
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