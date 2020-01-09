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  4. Gıda perakendesine Silikon Vadisi inovasyonları geliyor

Gıda perakendesine Silikon Vadisi inovasyonları geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 13:16 | Son Güncelleme

Türkiye’nin perakende ve e-ticaret alanında önde gelen hizmet ve ürünler sunan şirketi Migros, şirketlerin yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmesine katkı sağlayan Softtech’in San Francisco’daki iştiraki Maxitech ile teknoloji geliştirecek.Perakende sektörünün önde gelenlerinden Migros, Silikon Vadisi’ndeki bilgi birikimini yenilikçi teknolojilerle hayata geçirerek firmaların yeni ürün ve hizmetler geliştirmesine katkı sağlayan Maxitech ile Silikon Vadisi’nde iş birlikleri geliştiriyor.

Gıda perakendesine Silikon Vadisi inovasyonları geliyor

Türkiye’nin perakende ve e-ticaret alanında önde gelen hizmet ve ürünler sunan şirketi Migros, şirketlerin yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmesine katkı sağlayan Softtech’in San Francisco’daki iştiraki Maxitech ile teknoloji geliştirecek.

Perakende sektörünün önde gelenlerinden Migros, Silikon Vadisi’ndeki bilgi birikimini yenilikçi teknolojilerle hayata geçirerek firmaların yeni ürün ve hizmetler geliştirmesine katkı sağlayan Maxitech ile Silikon Vadisi’nde iş birlikleri geliştiriyor. Başta yapay zeka olmak üzere, blokzincir, yazılım geliştirme teknolojileri, nesnelerin interneti gibi konulardaki gelişmelerin merkezindeki Maxitech, köklü firmaların en ileri teknolojiyi kullanarak global rekabette öne çıkmalarına yardımcı oluyor.

Söz konusu gıda perakende şirketi, Maxitech ile yaptığı iş birliği kapsamında, teknik uzmanlarını Silikon Vadisi’nin en inovatif startup’larıyla buluşturacak. Şirketin Ar-Ge projeleri ve yenilikçi çözümler geliştirmesine destek verecek olan Maxitech, bunun yanı sıra yeni yazılım geliştirme ve self servis analitik araçları hakkında araştırma ve bilgi paylaşımı ile, şirketin uygulama altyapısının daha da güçlenmesine katkıda bulunacak.

Arık : “Silikon Vadisi’nde büyük bir potansiyel var”
Maxitech CEO’su Burak Arık, “Silikon Vadisi’nde konumlanmamızın avantajını kullanarak, bir yandan şirketin ihtiyaçlarına özel iş birliği fırsatlarını araştırıyor bir yandan da perakendecilik sektörü trendlerini Migros’un öncülüğünde pekiştirerek, karlılığına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Şirketin teknik uzmanlarını belli aralıklarla San Francisco’daki ofisimizde ağırlayıp, irtibat kurduğumuz startup’larla düzenlediğimiz çalıştaylarda çözüm ortaklığı imkanlarını yerinde değerlendiriyoruz. Bu çalıştaylar, söz konusu şirketin kendi ürün ve çözümlerini tanıtabilmesine de imkan sağlıyor. Tüm bu faaliyetler gıda perakende şirketinin dijital gelişimine destek olurken bir yandan da hep birlikte, Silikon Vadisi’nin büyük vizyonuna perakende alanında da tanıklık edeceğiz” dedi.

"Türkiye’de katma değerli teknoloji üretimini destekliyoruz"
Yerli teknoloji üretiminin önemine de değinen Arık, “Bu çalışmalarımız yerli teknolojinin gelişimine de öncülük ediyor. 2019 yılı itibarıyla dünyadaki en değerli ilk 10 şirketten 7’sinin teknoloji şirketi olduğu düşünüldüğünde ülkemizde katma değerli teknoloji üretebilmenin önemi açıktır. Neyin katma değerli olduğunu anlayabilmenin ön koşulu, dünya standartlarını belirleyen ve teknolojide çıtanın en yukarıda olduğu Silikon Vadisi’ni çok iyi analiz etmektir. Bu bakış açısıyla, ülkemizde bu ve bunun gibi işbirlikleri her alanda desteklenmeli ve global piyasada Türk şirketlerinin rekabet gücü artırılmalıdır” açıklamasında bulundu.

Migros Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı ise Maxitech ile yaptıkları iş birliğinin önemli olduğunu ifade ederek, “Türkiye’de Ar-Ge merkezine sahip ilk ve tek gıda perakende şirketiyiz. Altı yıldır yürütülen Ar-Ge faaliyetlerimiz ve 110 araştırmacı personelimiz ile teknolojinin tüm imkânlarını, verimliliğimizi artırmak ve müşterilerimize farklı alışveriş deneyimleri yaşatmak için kullanıyor ve geliştiriyoruz. Maxitech, teknolojik gelişmelerin merkezi. Silikon Vadisi’nde güçlü bir iletişim ağına sahip. Son derece dinamik bir ekiple çalışıyorlar. Ar-Ge projelerimizde ve perakende sektörü ile ilgili yenilikçi çözümler geliştirmemizde de bizlere destek oluyorlar. Bu sayede yeni yazılım geliştirme teknikleri, self servis analitik araçları, blokzincir, nesnelerin interneti, yapay zeka, siber güvenlik gibi güncel konularda bilgi ediniyor, Silikon Vadisi’ndeki yeni ürünleri ve başarılı girişimci firmaları tanıyabilme imkanı buluyoruz. Aynı zamanda kendi Ar- Ge’mizde geliştirdiğimiz yeni uygulamaları burada da tanıtıyoruz. Dünyanın sayılı perakende devlerinin kullandığı mağazacılık ve e-ticaret uygulamaları için “benchmark” yaparak önemli kazanımlar elde ediyoruz. İşbirliklerimiz ile dijital dünyayı yakından takip etmeye ve takip etmekle kalmayıp Türkiye’yi ilklerle tanıştırmaya devam edeceğiz” dedi.

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