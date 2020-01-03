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  4. Gıdada 2019'un zam şampiyonu "sarımsak"

Gıdada 2019'un zam şampiyonu "sarımsak"

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 12:18 | Son Güncelleme

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda geçen yıl en yüksek fiyat artışı yüzde 149 ile sarımsakta gerçekleşti - 2019'da 43 gıda ürününün fiyatı gerilerken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 49,7 ile kuru soğanda görüldü

MUSTAFA ÇALKAYA- ERHAN CİHAN ÜNAL - Gıdada geçen yıl en yüksek fiyat artışı yüzde 149 ile sarımsakta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 49,7 ile kuru soğanda oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Aralık 2019'da yıllık enflasyon yüzde 11,84 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıllık değişim gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 10,89, alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 43,12 olarak hesaplandı.

Geçen sene bir önceki yıla göre 75 gıda ürününün fiyatında artış görüldü, 43 ürünün fiyatı azaldı.

Söz konusu dönemde fiyatı en çok artan ürün yüzde 149 ile sarımsak oldu, bu ürünün kilogram fiyatı 37 lirayı geçti. Sarımsağı yüzde 49,1 ile yer fıstığı, yüzde 43,2 ile limon, yüzde 40,8 ile konserveler, yüzde 34,5 ile Antep fıstığı, yüzde 29,2 ile fındık içi ve yüzde 25 ile portakal izledi.

Bulgurda yüzde 24,7, balıkta yüzde 24,6, ay çekirdeğinde yüzde 24,5, makarnada yüzde 23,7, kabak çekirdeğinde yüzde 22,6, şehriyede yüzde 21,9, mandalinada yüzde 20,6 fiyat artışı oldu.

Bu dönemde domates fiyatları yüzde 15,3, süt fiyatları yüzde 12,7 ve kuzu eti yüzde 6,6 yükseldi.

- En fazla fiyat düşüşü kuru soğanda

Bu dönemde sıkça gündeme gelen kuru soğanın fiyatı ise yüzde 49,7 azaldı. Kuru soğanı yüzde 32,6 ile patates, yüzde 26,5 ile patlıcan, yüzde 23,5 ile salam, 21,4 ile hazır kahve, yüzde 21 ile pırasa, yüzde 20,4 ile sirke, yüzde 19,7 ile nohut takip etti.

Meyveli gazoz fiyatları bu dönemde yüzde 10,7 azalarak 3,34 liraya, hazır çorba fiyatları yüzde 8,9 düşerek 30,66 liraya gerilerken, kahve fiyatları yüzde 7,4'lük düşüşle 47,71 lira olarak kayıtlara geçti.

2019'da fiyatı en fazla artan ilk 20 ürün şöyle:

Madde adları

2018 Aralık

2019 Aralık

Değişim (yüzde)

Sarımsak

14,94

37,21

148,98

Yer fıstığı

21,00

31,30

49,06

Limon

3,35

4,80

43,18

Konserveler

7,96

11,21

40,78

Antep fıstığı

82,22

110,61

34,52

Fındık içi

57,17

73,89

29,24

Portakal

2,86

3,57

25,06

Bulgur

3,94

4,91

24,66

Balık

23,93

29,81

24,57

Ay çekirdeği

17,15

21,34

24,46

Makarna

3,83

4,74

23,70

Kabak çekirdeği

31,74

38,92

22,61

Şehriye

3,81

4,65

21,90

Mandalina

2,59

3,12

20,60

Muz

8,19

9,88

20,57

Kuru üzüm

20,05

23,80

18,69

Salatalık

4,07

4,78

17,47

Lokum

12,62

14,80

17,29

Mantar

12,53

14,68

17,14

Tulum peyniri

40,20

46,99

16,89

2019'da fiyatı en fazla düşen ilk 20 ürün ise şöyle:

Madde adları

2018 Aralık

2019 Aralık

Değişim (yüzde)

Ketçap

12,10

10,76

-11,13

Poşet bitki ve meyve çayı

6,36

5,57

-12,38

Kırmızı lahana

2,89

2,53

-12,40

Sucuk

72,67

63,28

-12,93

Zeytinyağı

33,46

29,03

-13,23

Beyaz lahana

1,88

1,63

-13,48

Sosis

46,25

39,41

-14,80

Kabak

5,08

4,30

-15,25

Çarliston biber

5,02

4,18

-16,75

Sivri biber

6,02

4,99

-17,11

Yumurta

0,63

0,52

-18,68

Bebek maması (toz karışım)

154,87

124,88

-19,36

Nohut

10,51

8,44

-19,72

Sirke

7,15

5,69

-20,37

Pırasa

3,90

3,08

-20,95

Hazır kahve

47,55

37,38

-21,39

Salam

45,42

34,77

-23,45

Patlıcan

5,13

3,77

-26,51

Patates

3,07

2,07

-32,59

Kuru soğan

4,18

2,11

-49,65

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Anahtar Kelimeler:
TÜİK tüketici fiyat endeksi Türkiye İstatistik Kurumu zam

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