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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak açıkladı! Gıdada fiyat artışına önlem geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.02.2019 12:05 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Fiyatlara karşı haftaya önemli adımlar atacağız" açıklaması yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda dün yaptığı konuşmada "Fiyatlara ayar çekme kararı aldık, gerekeni yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak açıkladı! Gıdada fiyat artışına önlem geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da ekonomi müdürleriyle bir araya geldi.

Artan gıda fiyatlarına yönelik önlem alacaklarını belirten Albayrak, "Fiyatlara karşı haftaya önemli adımlar atacağız. Gıda fiyatlarını oyuncak ettiler. Tarladan sofraya koordine edecek bir zincir oluşturulacak. Bu hafta seracılık yapılandırma planı açıklayacağız. Kamu olarak seracılıkta stratejik bir yapılandırma sürecine gidiyoruz" dedi.

"HİSSE DEĞİŞİMİYLE İŞ BANKASI DAHA DA GÜÇLENİR"

CHP'nin İş Bankası hisselerinin durumuyla ilgili konuşan Albayrak, "Siyasi ve yeknik bir yönü var. Hisse değişimi eğer olursa, Meclis böyle karar verirse güçlü performansı olan İş Bankası daha da güçlenir" diye konuştu.

"EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR GÜNDEMDE YOK"

Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlar konusunun gündemlerinde olmadığını belirtti.

IMF'yle ilgili iddialara değinen Albayrak, "Teknik olarak tartışmayı gerektiirecek hiçbir şey yok" ifadesini kullandı.

"NİSANDAN İTİBAREN HIZLI İYİLEŞMEYİ GÖRECEĞİZ"

"Türkiye’de iyileşme süreci başladı, bugün dünden, yarın da bugünden daha iyi olacak" diyen Bakan Albayrak şunları kaydetti: "2019'u koyulan hedeflerden daha iyi bir noktada tamamlayacağımızın sinyallerini alıyoruz. Nisandan itibaren ekonomide hızlı iyileşmeyi göreceğiz. 2019 küresel anlamda enteresan bir yıl olacka. 2019 farklı tehditlerin yanında fırsatlar da getirecek. Toparlanma, dengelenme süreci beklenenden hızlı gercekleşiyor. Bütçe 2009’dan beri en iyi performansı gösterdi. Cari denge son 16 yılın en güçlü performansını gösteriyor."

"MERKEZ BANKASI 'ŞUNU YAPSIN' DİYEMEYİZ"

Bakan Albayrak, Merkez Bankası'nın politikaları için "Şunu yapsın, bunu yapsın diyemeyiz. Merkez Bankası kurumsal ve bağımsızdır" değerlendirmesini yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak gıda fiyatı

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