FİNANS
  4. Gıdada hile ve tağşiş

Gıdada hile ve tağşiş

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 16:30 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdalarda hile ve tağşiş yapan toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü internet sitesinden açıkladı.

Gıdada hile ve tağşiş

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdalarda hile ve tağşiş yapan toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü internet sitesinden açıkladı. Bakan Pakdemirli, “Cezalar bugünküne oranla çok daha ağır olacak" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin sonucu açıkladı.
Yapılan son kontrollerde özellikle Karadeniz Bölgesinde üretilen 11 marka siyah çayda gıda boyası kullanıldığı belirtildi. Bunun yanında içinde cinsel gücü arttırıcı ve zayıflatıcı ilaç etken maddesi olan 6 alkolsüz içecek, 23 bitkisel karışımlı macun olmak üzere 29 üründe cinsel gücü arttıran ilaç içeriği tespit edildi.
Sıvı yağda 84, et ürünlerinde 132 üründe hile
Hileli ürünler listesinde 82 firmanın zeytinyağına daha ucuz olan yağları karıştırdığı bilgisi verilirken 2 firmanın da ayçiçeği yağına ucuz yağlar karıştırıldığı tespit edildi. Et ve et ürünlerinde 105 firma kırmızı ete kanatlı eti tağşiş etmiş. Ayrıca sucuk kavurma gibi et ürünleri üreten firmanın 21 tanesi at ve eşek eti kullanırken, 7 firmanın da domuz eti kullandığı tespit edildi.
“Benim gönlüm hapis cezasını ister”
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise AK Parti Grup toplantısı öncesi, gıdada taklit ve tağşiş yapanlara yönelik yasal düzenleme çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı.
Gıdada tağşiş ve taklit yapanlara yönelik yasal düzenlemelerin devam ettiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, "Bundan sonra herhangi bir gecikme olmadan kısa aralıklarla bu açıklamaların hepsini yapıyor olacağız. Yasal düzenleme ile ilgili çalışmalarımız var. Şu an meclis ve külliye ile irtibatımız devam ediyor. En yakın zamanda meclise getirmek konusunda gayretimiz sürüyor. Buradaki ana amaç; hem caydırıcılığın artması hem müeyyidelerin artırılması olacak. Benim gönlüm hapis cezasını ister ama bu hapis cezası olabilir, ticaretten men olabilir. Daha farklı şeyler olabilir. Bunların hepsi ilgili kurumların görüşleri alınarak sürdürülüyor. Adalet Bakanlığı ve diğer bakanlıkların görüşleri alınıyor. Bu konuda bizim istediğimiz olmayabilir ama şundan emin olabilirsiniz, cezalar bugünküne oranla çok daha ağır olacak" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı!
İnşaat ve Konut Konferansı Türk inşaat sektörünü bir araya getirdiİnşaat ve Konut Konferansı Türk inşaat sektörünü bir araya getirdi
YÖKAK/Elmas: Amacımız yükseköğretim kurumlarımızda kalitenin gelişmesini sağlamakYÖKAK/Elmas: Amacımız yükseköğretim kurumlarımızda kalitenin gelişmesini sağlamak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Yarın son gün! E-Devlet'ten yapılabilecek

Yarın son gün! E-Devlet'ten yapılabilecek

Acele edin, tükenmek üzere

Acele edin, tükenmek üzere

Fiyatı duyan oraya koştu!

Fiyatı duyan oraya koştu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rapor: Turizmin 2019’da büyümeye katkısı 37.5 milyar dolar olur

Rapor: Turizmin 2019’da büyümeye katkısı 37.5 milyar dolar olur

Yerli girişim Prisync, Collective Spark liderliğinde 1.1 milyon dolar yatırım aldı

Yerli girişime 1,1 milyon dolarlık yatırım

Esenyurt’a yeni yatırım

Esenyurt’a yeni yatırım

Şanlıurfa’ya 28 milyon liralık fon

Şanlıurfa’ya 28 milyon liralık fon

MÜSİAD Bolu Şubesi’ndeki istifalarla ilgili açıklama

MÜSİAD Bolu Şubesi’ndeki istifalarla ilgili açıklama

İnşaat ve Konut Konferansı Türk inşaat sektörünü bir araya getirdi

İnşaat ve Konut Konferansı Türk inşaat sektörünü bir araya getirdi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.