Gıdayla temas eden uygunsuz ürünler için yaptırım düzenlemesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, test ve muayene işlemi olmaksızın "Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Dışı Tüketici Ürünleri Hızlı Bilgi Değişim Sistemi" üzerinden üreticiden savunma alarak, belirlenen uygunsuzluklarla orantılı yaptırım uygulayabilecek.

Bakanlığın, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlık kullanıma geçmiş ürünün piyasada bulunmaması durumunda, üreticideki teknik dosya ve ilgili belgeleri inceleyerek denetleme yapabilecek.

Teste tabi tutulan numuneler, üreticiye veya dağıtıcıya bildirimde bulunulmasından sonra 1 ay içinde teslim alınmazsa, "Numune Bertaraf Tutanağı" düzenlenerek ortadan kaldırılacak. Bu işlem için ilgili test ve muayene kuruluşunca fatura edilen bertaraf bedeli, üretici tarafından doğrudan bu kuruluşa ödenecek.

Uygunsuzluk nedeniyle uygulanacak idari yaptırım kararının kesinleşmesinden sonra alınan numuneye, idari yaptırım kararındaki önlemler uygulanacak.