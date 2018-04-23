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Giresun'da kurulan 2. OSB 5 bin kişiye iş kapısı açacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.04.2018 14:48 | Son Güncelleme

Giresun'un Bulancak ilçesinde inşa edilen 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçmesi ile hem 5 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak hem de sanayi alanında bölgesel kalkınma ve ekonomik hareketlilik yaşanacak.

Giresun'da kurulan 2. OSB 5 bin kişiye iş kapısı açacak

Giresun'un Bulancak ilçesinde inşası devam eden Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) faaliyete geçmesi ile hem 5 bin kişiye istihdam imkanı hem de sanayi alanında bölgesel kalkınma ve ekonomik hareketlilik sağlanması hedefleniyor.

İlçenin Pazarsuyu köyü sınırları içinde 445 bin 303 metrekare üzerinde inşa edilen OSB için 49 milyon liralık kamulaştırma yapıldı. Yaklaşık iki yıl önce başlayan projenin altyapı çalışmalarının bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AA muhabirine, kentin ikinci OSB'sine büyük önem verdiklerini söyledi.

Sarıfakıoğulları, OSB'deki yatırımların gerçekleşmesi sonucunda sanayi alanında ekonomik hareketliliğin artacağını, alt ve yan sanayi kolları oluşturulmasıyla da bölgesel kalkınmaya sürekli katkı sağlanacağını belirtti.

Yatırımcıların, faaliyetlerinde, ham madde ile mamul madde ilişkisinde oluşacak verimlilikle zamandan ve maliyetten tasarruf edilebileceklerini vurgulayan Sarıfakıoğulları, işletmelerin kuracakları Ar-Ge birimleri vasıtasıyla gelişen teknolojiden geri kalınmayacağını, üretimde ve üründe kalitenin artacağını, bilim ve teknolojik gelişime katkı sağlanacağını dile getirdi.

Sarıfakıoğulları, projenin Giresun'daki işsizliğin azaltılması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması noktasında önem arz ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"OSB'de kurulacak tesisler vasıtasıyla işsizlik azalacak, üretimde uzmanlaşma sağlanacak, kalifiye eleman yetiştirilerek bölgesel kalkınma ve gelişme artacaktır. Buradaki fabrikaların tam kapasite ile çalışmaları halinde 5 bin kişilik istihdam hedeflenmektedir. Yatırımcılarımızın taahhütleri bu hedefi desteklemektedir. Bulancak OSB, ilimizde ve yöremizdeki işsizlik oranının azalmasına katkı sağlayacak, durağan iş gücü kapasitesi aktif hale gelecektir. Böylece ilimizin ekonomisine katma değer kazandıracak, sosyal ve kültürel yaşama olumlu katkılar sağlayacaktır."

YATIRIMCILAR DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDAN SEÇİLİYOR

Sarıfakıoğulları, yatırımcıların taleplerine yönelik arsa tahsislerinde yatırım tutarı, istihdam, ihracat ve yüksek teknoloji gibi faktörlerin ön planda tutulduğunu söyledi.

Firmaların belirlenmesinde çok titiz davrandıklarını belirten Sarıfakıoğulları, şu değerlendirmede bulundu:

"Müracaat eden firmalar, yönetim kurulu ve müteşebbis heyet üyelerimizden oluşan heyetlerle ziyaret edildi. Firmaların hem istihdam kriterleri, iş kapasiteleri, ekonomik durumları yerinde incelendi hem de ilimiz ve ülkemiz ekonomisine bulunacağı katkılar ile OSB'nin istihdam hedefi göz önünde bulundurularak değerlendirme yapıldı."

Sarıfakıoğulları, Bulancak OSB'ye Giresun'un dışında Bursa, İzmir, Denizli, İstanbul, Ankara, Samsun ve Sakarya'dan yatırımcıların yoğun talepleri olduğuna işaret ederek, "Firmaların ağırlıklı sektörel iş kollarından ziyade, değişik sektörel iş kollarında yatırım yapanlardan seçilmesine dikkat ediliyor. Bunun nedeni de ülke genelinde herhangi bir iş kolunda oluşabilecek sıkıntıdan Bulancak OSB'nin olumsuz etkilenmesinin önüne geçmektir." dedi.

Vali Sarıfakıoğulları, yer tahsisi yapılan bazı yatırımcıların çalışmalarını tamamlayarak tesislerinde üretime başladığını sözlerine ekledi.

Giresun 2. Organize Sanayi Bölge Müdürü Mete Bahadır Yılmaz ise OSB'de yatırımcılara tahsis edilecek 54 parsel bulunduğunu söyledi.

Yılmaz, OSB'nin alt yapı çalışmaları kapsamında yağmur ve içme suyu ile kanalizasyon ve telefon hatlarının yüzde 60'lık bölümünün tamamlandığını ifade etti.

Yer tahsisi yapılan ve tesislerini kuran 5 şirketin üretime geçtiğini aktaran Yılmaz, arazi tahsisi yapılan diğer yatırımcıların da tesis kurma çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Yılmaz, bu yıl sonuna kadar da iki ya da üç fındık entegre tesisinin üretime geçmesinin planlandığını, FİSKOBİRLİK'in de burada yatırım için altyapı çalışmalarına başladığını kaydetti.

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OSB istihdam Giresun

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